Wielkimi krokami zbliża się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja Jurka Owsiaka tym razem zbiera środki na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. W ostatnich dniach sporo się mówi jednak o oburzającej akcji środowisk prawicowych. Sympatycy TV Republika ogłosili hasło: "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". Do tego nawiązano w ostatnim wydaniu "19.30". Przypomniano słowa Danuty Holeckiej. Źle się zestarzały.

W "19.30" przywołano archiwalną wypowiedź Holeckiej. Na antenie dziękowała Owsiakowi

Danuta Holecka od ponad roku jest jedną z głównych twarzy serwisu informacyjnego TV Republika. W "19.30" przypomniano jednak czas, gdy dziennikarka pracowała w TVP. Wówczas podczas wywiadu z Jerzym Owsiakiem, podziękowała mu na antenie. "Obecna gwiazda jednej z prawicowych telewizji kilkanaście lat temu, i w innym miejscu, dziękowała Jurkowi Owsiakowi za to, co robi" - usłyszeli widzowie "19.30". "Mój synek sam korzystał wiele lat temu z inkubatora dobrze doposażonego, waszego. To był też z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i za to również bardzo dziękuję" - powiedziała przed laty Danuta Holecka na antenie TVP Info.

Tusk ostro skwitował akcję prawicy: Zbierają na media chore na nienawiść

W materiale Mileny Bobrowskiej w "19.30" podkreślono, że Danuta Holecka zdaje się nie pamiętać swoich słów sprzed lat, a telewizja, w której pracuje chce zbić własny kapitał i reklamuje się hasłem "Nie daję Owsiakowi". Do tej sprawy odniósł się także premier Donald Tusk. "Ruszyła akcja pisowskiej telewizji. Wielka Orkiestra zbiera na dzieci chore na raka, oni zbierają na swoje media chore na nienawiść. To już u nich tradycja" - napisał na portalu X premier Tusk. Dodajmy, że na antenie TV Republika podkreślono, że za akcją "Nie daję Owsiakowi" stoją kluby "Gazety Polskiej" oraz widzowie i fani. Z dumą jednak zaznaczono, że "takiej akcji jeszcze nie było". Na grafice promującej inicjatywę możemy dostrzec zdjęcie Jurka Owsiaka z mnóstwem naklejonych serc z logo TV Republika.