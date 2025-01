W niedzielę 5 stycznia wystartował Festiwal Piosenki Filmowej w Bydgoszczy. Pierwszy dzień wydarzenia odbył się pod hasłem "Piosenki filmem pisane". Podczas koncertu artyści zmierzyli się z filmowymi przebojami. Na scenie zobaczyliśmy między innymi Ewelinę Filntę, Edytę Bartosiewcz, Ralpha Kamińskiego, Igo, Annę Karwan i Krzysztofa Zalewskiego. Niektóre gwiazdy zdecydowały się na oryginalne stylizacje.

Gwiazdy na scenie Festiwalu Piosenki Filmowej. Królowały czarne kreacje

Podczas pierwszego dnia Festiwalu Piosenki Filmowej ze sceny bydgoskiej Opery Novej popłynęły dźwięki największych filmowych hitów z ostatnich lat. Mogliśmy usłyszeć piosenki z produkcji takich jak "Chłopi", "Akademia Pana Kleksa", "Johnny", "Boże ciało" czy "Kulej. Dwie strony medalu". Koncert otworzyła Anna Karwan, która założyła na tę okazję czarną dopasowaną suknię do samej ziemi. Uwagę zwracał przyszyty do kreacji szal, który dodawał elegancji. Podczas kolejnego wejścia artystka zaprezentowała się natomiast w zwiewnej brązowej kreacji. Jako kolejna wystąpiła Eliza Rycambel, która również postawiła na czerń. Młoda aktorka miała na sobie skromną ciemną sukienkę z długimi rękawami. Kolejny utwór porwał widownię do tańca. L.U.C i Rebel Babel Film Orchestra wystąpili w strojach inspirowanych folklorem. Uwagę przyciągały natomiast białe, zwiewne suknie chórzystek.

Natalia Schroeder skradła show. Izabela Trojanowska i Edyta Bartosiewicz też zadały szyku

Na bydgoskiej scenie pojawiły się również Izabela Trojanowska i Edyta Bartosiewicz. Obie panie postawiły na czerń. Pierwsza z nich miała na sobie cekinową kreację, która idealnie pasowała do wykonywanego przez nią hitu w rytmie lat 80. Druga natomiast wybrała klasykę i zaprezentowała się w czarnym eleganckim garniturze. Podczas koncertu mogliśmy też zobaczyć duet Krzysztofa Zalewskiego i Natalii Szroeder. Wokalista miała na sobie klasyczną ciemną marynarkę i spodnie w tym samym odcieniu. Piosenkarka olśniła natomiast w burgundową sukienkę tubę ze sztucznej skóry oraz sandały na platformach. A jak wyglądali inni? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.