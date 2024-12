Gruchnęły wieści o sprzedaży TVN. Szefowa zwróciła się do pracowników

Agencja Reuters poinformowała, że Warner Bros. Discovery rozpoczął proces sprzedaży grupy TVN. Amerykański koncern ma przy tym współpracować z bankiem inwestycyjnym JPMorgan. Ten miał się już kontaktować z firmami, które mogą być zainteresowane kupnem stacji. Reuters podał te informacje w oparciu o cztery źródła. Zareagować postanowiła szefowa grupy TVN w Polsce, Katarzyna Kieli.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Młynarska reaguje na krytykę swojego programu

Prezeska TVN uspokaja nastroje wśród pracowników: Przejdziemy przez to mocniejsi

Katarzyna Kieli to prezeska TVN oraz president i managing director Warner Bros. Discovery w Polsce. W mailu wysłanym do pracowników postanowiła uspokoić nastroje. Szefowa przypomniała, że sprzedaż części aktywów jest planowana od miesięcy. "Czy do takiej sprzedaży dojdzie, jeszcze nie wiadomo. Co wiadomo, to że do potencjalnych inwestorów zostanie rozesłana informacja dotycząca naszego biznesu" - napisała Katarzyna Kieli. Prezeska przypomniała, że TVN kilka razy już zmieniał właściciela. "Z każdej zmiany wychodziliśmy mocniejsi. Razem przeszliśmy przez ostatnie, bardzo trudne lata i niezależnie od tego, czy do zmiany właściciela dojdzie, czy nie, chciałabym, żebyście mieli wszyscy pewność, że zarówno ja, jak i cały polski management jesteśmy razem z wami. I tym razem przejdziemy przez to jeszcze mocniejsi" - pocieszała pracowników Katarzyna Kieli.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Tusk zabił marzenia Ogórek o posadzie w TVN? Odpowiedziała nam po łacinie!

Tusk wpisał TVN na listę firm strategicznych. Kieli zapewnia o dziennikarskiej niezależności

Podkreślmy, że grupa TVN zatrudnia 2,4 tysiąca pracowników. W ostatnim czasie pojawiały się medialne doniesienia, że kupnem polskiego nadawcy są zainteresowani węgierscy miliarderzy, powiązani biznesowo z premierem Viktorem Orbanem. Na to postanowił zareagować premier Donald Tusk. - Podjąłem decyzję, aby rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów, podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli uzupełnić o stacje telewizyjne TVN i Polsat. Zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie przed na przykład niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa polskiego przejęciem - powiedział polski premier na konferencji prasowej. Prezeska TVN podkreśliła, że dziennikarska niezależność pozostanie dla nadawcy kluczowa. "Oprócz tego, że jest to fantastyczna firma, z fantastycznymi pracownikami, to wartości, którym wszyscy hołdujemy, na czele z niezależnością dziennikarską, są naszym trwałym fundamentem. I to się nigdy nie zmieni" - dodała Katarzyna Kieli.