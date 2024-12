Za nami 714. odcinek "Milionerów". Nie da się ukryć, że fani od lat uwielbiają oglądać program, a show cieszy się niesłabnącą popularnością. Dotychczas niewiele osób zdobyło nagrodę główną. Nie oznacza to jednak, że brakuje chętnych do gry. Tym razem na fotelu zasiadła pani Anna. Jak jej poszło?

"Milionerzy". To pytanie nie było łatwe. Jak poradziła sobie uczestniczka?

W "Milionerach" dalej występowała pani Anna. Uczestniczka kontynuowała grę po poprzednich odcinku. Nie miała już do dyspozycji żadnych kół ratunkowych. Szczególnie trudne było pytanie za 250 tysięcy złotych. Religijna sfera nie należała do najłatwiejszych. To przysporzyło uczestniczce duże problemy. Pytanie brzmiało: "Nie należał do grona dwunastu uczniów Jezusa, ale tradycja chrześcijańska nadała mu tytuł Apostoła Narodów". Pani Anna nie ukrywała, że nie zna poprawnego wariantu. Dla bohaterki "Milionerów" przygotowano cztery możliwe odpowiedzi:

A. Szymon Kananejczyk,

B. Judasz Iszkariot,

C. Jan Ewangelista,

D. Paweł z Tarsu.

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie

Pani Anna nie ukrywała, że nie zna poprawnej odpowiedzi. Już na wstępie postanowiła wyeliminować Judasza. Przyznała, że nie ma wiedzy na ten temat, a jedynie skojarzenia. Uczestniczka postanowiła przeanalizować wszystkie opcje. W końcu podjęła decyzję o zaznaczeniu odpowiedzi "D.". - Ryzykuję, bardzo ryzykuję, ale chcę zaznaczyć - stwierdziła bez wahania. Po chwili okazało się, że była to dobra odpowiedź! Pani Anna zdobyła 250 tysięcy złotych i mogła spokojnie kontynuować dalszą grę.

