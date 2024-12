Programy o metamorfozach Mai Sablewskiej od dawna budzą niemałe zamieszanie. Widzowie już nie raz krytykowali modowe propozycje stylistki i zarzucali jej, że postarza i oszpeca uczestniczki. Ostatnio bohaterką programu "10 lat młodsza w 10 dni" była Karina Koch, bohaterka serii "Chłopaki do wzięcia". Jej przemiana również wywołała skrajne emocje. Widzowie byli bezlitośni. "Zgrabna kobieta, bardzo źle ja ubrana. Powinna podkreślić jej figurę", "Masakra", "Fryzura niekorzystna. Dużo lepsza była przed metamorfozą" - pisano w komentarzach. Tym razem o kolejnej metamorfozie stylistka opowiedziała w programie "halo tu polsat". Relacja z odcinka wywołała w studiu skrajne emocje.

Maja Sablewska w "halo tu polsat". Maciej Kurzajewski emocjonalnie zareagował na fragment jej programu

Maja Sablewska 13 grudnia pojawiła się w studiu "halo tu polsat" i opowiedziała o nadchodzącym odcinku programu. W finale kobieta, która przeszła metamorfozę, pokazuje się swoim bliskim. Reakcje są spontaniczne, więc nie na się ukryć także niezbyt pochlebnych opinii. Tym razem na bohaterkę czekał jej partner, który bardzo krytycznie ocenił przemianę swojej ukochanej. Stwierdził, że wygląda dużo gorzej. Nie szczędził niewybrednych komentarzy. "Do ładności trochę brakuje", "Porażka twarz! To nie to. A uśmiechnij się... lepiej nie" - zwrócił się do partnerki. Widać było, że kobiecie było bardzo przykro i powstrzymywała łzy. W rozmowie przed kamerami wyznała, że każdy ma prawo do własnej opinii, ale ona nie musi się z taką opinią zgadzać. Na fragment odcinka bardzo emocjonalnie zareagował Maciej Kurzajewski.

Co to za cham! (...) To jest oburzające chamstwo. (...) On jej mówi prosto w oczy coś, co jest wredną krytyką! (...) To był jad!

- stwierdził rozemocjonowany prowadzący, na chwilę wychodzącej ze swojej poważnej roli. Reakcja Kurzajewskiego wyraźnie zadowoliła Sablewską, która na temat zachowania partnera uczestniczki ma wyraźnie takie samo zdanie. Katarzyna Cichopek dodała, że sama prowadziła kiedyś program z metamorfozami i wie, że kobiety często nie chciały zdecydować się na radykalną zmianę fryzury w obawie przed reakcją partnera. Swoje trzy grosze na temat zapowiedzi odcinka dorzucił też z kuchni Mateusz Gessler.

Mam nadzieję, że go zostawiła. (...) Współczuję tej kobiecie

- podsumował oburzony.

Maja Sablewska znowu w ogniu krytyki. "Te marynarki mnie przerażają"

Na stronie Polsat Cafe na Facebooku pojawił się fragment odcinka programu Mai Sablewskiej, który zostanie wyemitowany 13 grudnia. Możemy w nim podziwiać kolejną metamorfozę. Również tym razem modowe wybory Sablewskiej nie wszystkim przypadł do gustu i po raz kolejny ostro skrytykowano prowadzącą. "Stylizacja a la 'końcówka lat 80. Nawet fryzjer przeniósł się w tamtą epokę", "Mimo że ją lubię za to, że jest super osobą, to te marynarki mnie przerażają i ciągła stylizacja w tym samym trendzie", "Wszystkie metamorfozy oparte na bieli i czerni i szerokich marynarkach, nic ciekawego!" - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się z tymi opiniami?