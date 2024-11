Asia i Kamil z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" poznali się na ślubnym kobiercu. Para została połączona przez ekspertów matrymonialnego show. Początkowo fani widzieli szansę na prawdziwą miłość. Z czasem jednak wyszło na jaw, że ta relacja nie ma szans na przetrwanie. Ostatecznie tylko Agnieszka i Damian byli w stanie stworzyć prawdziwy związek, ale jak już wiemy, nie są już razem. Asia i Kamil wciąż mają jednak ze sobą kontakt. Ostatnio zagościli w programie "Dzień dobry TVN". Wygląda na to, że w życiu uczestniczki przyszedł czas na zmiany.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Spójrzcie na fryzurę Asi. Tego jeszcze nie było

Asia i Kamil pojawili się w ostatnim odcinku "Dzień dobry TVN". Dawne małżeństwo znalazło miejsce dla siebie w kąciku gastronomicznym, gdzie wspólnie przyrządzali jedzenie. Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bez wahania pokazali, że nie ma między nimi złej krwi. Wygląda na to, że rozstanie nie przekreśliło ich przyjaźni. My jednak patrzymy na inny szczegół. Asia do tej pory nosiła fryzurze w kolorze ciemnego blondu, który przypominał nieco brązowy. W takiej odsłonie przyszła do randkowego show. Teraz jednak postawiła na metamorfozę. W śniadaniówce pokazała się jako jasna blondynka. Jak oceniacie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil zareagował na wywiad Asi. Nie szczędził słów

Ostatnio głośno zrobiło się o tym, że Asia zabrała głos na Instagramie, gdzie przedstawiła swoją perspektywę małżeństwa i rozstania z Kamilem. Niestety, hejt przewyższył jej oczekiwania. Wtedy swoje trzy grosze postanowił dorzucić Kamil, który stanął w obronie byłej żony. "Po takiej fali hejtu, jaka moim zdaniem niesprawiedliwie spadła na Asię, bo nie zrobiła nic, co osobiście mógłbym powiedzieć, że była złą osobą. (...) Miłości się nie udaje i nikt nie ma prawa jej wymagać, nie rozumiem, dlaczego tak wiele zarzutów padło, że Asia była taka, a nie inna? Dla mnie była szczera, nie udawała i bardzo szanuję to. Z mojej strony refleksja do każdego człowieczka, którego życie jest takie idealne - wyobraź sobie, że spada na ciebie taka fala hejtu. (...) Czy masz jaja, żeby nagrać taką relację, jak zrobiła Asia? Ja na pewno nie miałbym. Szacunek, Asia" - napisał Kamil na swoim profilu w mediach społecznościowych. Podkreślił również, że nikt nie jest idealny.