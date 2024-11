Ania Lewandowska-Kitulek to jedna z bardziej lubianych obecnie prezenterek telewizyjnych. W "Pytaniu na śniadanie" pojawia się jako specjalistka od czerwonego dywanu. Sama też często pokazuje się na przeróżnych eventów i oczarowuje ekspertów udanymi stylizacjami. Tym razem zdecydowała się na modowy eksperyment. Okazuje się, że gwiazda jeszcze nigdy nie miała na nogach mokasynów.

Lewandowska w mokasynach. Namówiła ją jedna ze stylistek

Ania Lewandowska jest aktywna także w mediach społecznościowych. Dzieli się tam swoją prywatnością i kulisami swojej pracy w telewizji. Tym razem Lewandowska dodała relację z jednego ze sklepów. - Pierwszy raz w życiu... Pierwsza stylistka, której udało się mnie przekonać - powiedziała internautom Lewandowska i zapozowała w mokasynach. Na kolejnej InstaStories gwiazda "PnŚ" zrobiła sondę dla swoich obserwatorek. Zapytała, czy wolą szpilki, czy mokasyny. Okazało się, że w tym pojedynku zwyciężyły jednak szpilki.

Stylista o mokasynach: Świetnie pasują do bardzo modnych, oversize'owych marynarek

O to, czy mokasyny są modne i w dobrym guście, zapytaliśmy eksperta i stylistę, Michała Musiała. - Anna Lewandowska tym razem zdobyła się na odważny krok. Dziennikarka zdradziła, że po raz pierwszy założyła mokasyny. Ten rodzaj obuwia to prawdziwy klasyk, który obecny jest w garderobach wielu stylowych kobiet. Mokasyny doskonale sprawdzają się podczas mniej formalnych wyjść. Świetnie pasują do bardzo modnych obecnie oversize’owych marynarek - dokładnie tak, ja ubrała je Lewandowska. Stylizacja dziennikarki to esencja miejskiego, casualowego stylu - stwierdził Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.