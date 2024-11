Za nami finałowy odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata i Piotr nie widzieli wspólnej przyszłości i zdecydowali się na rozwód. - Oboje jesteśmy strasznie uparci, to było 50 na 50, to nie, że on zawinił lub ja zawiniłam, po prostu coś w nas takiego jest, że się odpychamy i poszliśmy w dwie strony - komentowała Agata. Obecnie uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mają rozmawiają ze sobą. To jednak nie przeszkadza Piotrowi w utrzymywaniu kontaktu z rodziną Agaty.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". O tych rozstaniach było głośno. A miało być tak pięknie...

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr wyjawił, jak zwraca się do teściowej. "I tak już zostanie"

Piotr udzielił wywiadu dla stacji TVN, w którym opowiedział o relacjach z rodziną Agaty. Mają bardzo dobry kontakt. Na tym nie koniec. Piotr zwraca się do prawie już byłej teściowej per "mamo". - Do mamy Agaty zwracałem się chyba od samego początku w taki sposób, być może nie od pierwszego dnia. Trudno mi nawet w tej chwili sobie przypomnieć, bo trochę czasu minęło. Nie zapominajmy, że to był luty. Natomiast powiedziałem mamie Agaty podczas rozmowy, że tak naprawdę wolałem do niej zwracać się "mamo" niż "teściowo". I tak zostało. Do dzisiaj podczas jakiejkolwiek rozmowy zwracam się do niej po prostu "mamo" (...) i tak już zostanie mamą - powiedział Piotr.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr będzie utrzymywał kontakt z rodziną Agaty po rozwodzie. "To jest oczywiste"

Piotr i Agata wciąż oczekują na rozwód. Czy po formalnym rozwiązaniu małżeństwa wciąż będzie chciał się kontaktować z rodziną byłej żony? - Myślę, że tak i myślę, że to jest oczywiste, bo jedynymi osobami, którymi mogą powiedzieć, że nie chcą mieć ze sobą kontaktu, są sami zainteresowani. To, że nie mam kontaktu z Agatą, na jej życzenie zresztą tylko i wyłącznie, to nie oznacza, że mam zrywać kontakt ze wszystkimi dookoła - powiedział w rozmowie ze stacją TVN. Piotr ma także zamiar pozostać przy nazwisku Agaty. - Został Piotr Miechowski i już pozostanie przez najbliższy czas - skwitował.