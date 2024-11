"MasterChef" to program, który podbił serca widzów stacji TVN. Kulinarny format zadebiutował w telewizji w 2012 roku, a najnowsza edycja wystartowała we wrześniu 2024 roku. Widzowie bez zmian oglądają przed ekranami ulubionych jurorów, czyli Michela Morana oraz Magdę Gessler. Z produkcji odeszła natomiast Anna Starmach, którą zastąpił Przemysław Klima. Po tygodniach zaciętej rywalizacji Julia, Debora oraz Kuba dotarli do ostatniego etapu. Znamy zwycięzcę.

REKLAMA

Zobacz wideo Zwyciężczyni "MasterChefa" wkroczyła do kuchni. Taki jest jej sekret

"MasterChef". Nowa edycja dobiegła końca. Kto okazał się najlepszy?

W finałowym odcinku umiejętnościom Debory, Julii i Kuby przyglądał się szef kuchni - George Papazacharias. Uczestnicy nie mieli łatwo. W pewnym momencie napotkali poważny problem w kuchni. Za bardzo podkręcili temperaturę w piecu, co utrudniło im przygotowanie dekoracji do posiłków. - Moja wesoła gromadka reszty uczestników chyba trochę za wysoką temperaturę ustawiła, a ja nie umiałam już jej zmniejszyć. (...) Te kwiatki trochę przyschły nam wszystkim - komentowała Julia. Poprzeczka w finale była postawiona bardzo wysoko, ale tylko jedna osoba mogła zdobyć sławny tytuł "MasterChefa". Na kogo padło? Jurorzy wspólnie ogłosili, że zwyciężczynią programu została Julia. Drugie miejsce zajęła Debora. Po emisji odcinka w sieci pojawiło się dużo komentarzy od internautów. "Brawo", "Zasłużone", "Gratuluję" - czytamy pod publikacjami produkcji.

"MasterChef". Finalistka w szczerym wyznaniu o Magdzie Gessler. Taka jest naprawdę

Ostatnio finaliści programu "MasterChef" zawitali w śniadaniówce stacji TVN. Towarzyszyła im Magda Gessler, która stwierdziła, że uczestnicy najnowszej edycji prezentowali bardzo wysoki poziom. Julia opowiedziała przed kamerami o tym, jaka w rzeczywistości jest gwiazda "Kuchennych rewolucji". - Ja miałam taki strach. Pani jest taka nieprzewidywalna. (...) Nauczyła mnie tego, że czasami trzeba prościej, łatwiej, żeby to było dopieszczone i żeby smakowało. To ma być smaczne - powiedziała. ZOBACZ TEŻ: Magda Gessler rusza ze świątecznym cateringiem. Drobne nie starczą nawet na pieroga