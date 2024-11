Za nami półfinał "Tańca z gwiazdami". Tym razem w jury zabrakło Ewy Kasprzyk. Aktorka w trakcie emisji programu przebywała w Los Angeles, w związku ze swoimi zobowiązaniami zawodowymi. W jej zastępstwie na jurorskim stołku zasiadła Małgorzata Socha, która doskonale sprawdziła się w tej roli. W odcinku zmierzyły się ze sobą cztery pary, Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Tym razem z programem pożegnała się Majka Jeżowska. Widzowie nie kryli rozżalenia.

"Taniec z gwiazdami". Jeżowska i Danilczuk zachwycili Małgorzatę Sochę. "Najpiękniejszy taniec"

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk w półfinale "Tańca z gwiazdami" zatańczyli do utworu "Dumka na dwa serca". Małgorzata Socha była zachwycona ich występem. - Wasz taniec to był najpiękniejszy taniec. Wasz duet to był najpiękniejszy duet. Skradliście moje serce - podsumowała. Para w pierwszym tańcu zdobyła 35 punktów. Drugi taniec pary także zachwycił jurorów. - To show było znakomite, świetne - podsumowała Czarna Mamba. Rywalizacja o Kryształową Kulę jest jednak bardzo zacięta i para musiała pożegnać się z programem.

Czas pożegnać kolejną parę na parkiecie! Majka, Michał to był niesamowity taneczny czas pełen emocji, uśmiechów i ciężkiej pracy. Dziękujemy za każde wspólne chwile i za to, że byliście częścią tej edycji! Dziękujemy!

- czytamy na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

"Taniec z gwiazdami". Widzowie uważają, że Jeżowska powinna znaleźć się w finale

Widzowie "Tańca z gwiazdami" po odpadnięciu Jeżowskiej i Danilczuka nie kryli żalu. Fani programu uważają, że duet był fenomenalny i nie powinien odpaść z programu, ale dojść aż do samego finału. "Odejście w wielkim stylu i z podniesionymi głowami! Ostatni walc był cudowny", "To był ogromny zaszczyt oglądać tańce Majki i Michała. Uważam, że Majka jest silną kobietą, która zawsze walczyła i nigdy się nie poddawała. Dziś może odpada, ale nie przegrała! Wygrała zupełnie coś więcej niż Kryształową Kulę. Wygrała szacunek i ogrom fanów", "Kobieta petarda i wybitny tancerz ! Wspaniałe duo, gratulacje tak wspaniałej drogi w tym programie! Progres, ciężka praca, klasa i widać mnóstwo radości w tym tańcu u was ! Gratulacje. Podziwiam panią Majkę od samego początku! Całkowicie na marginesie, pani Maju, co robić, żeby mieć takie nogi! Bogini i posiadaczka najseksowniejszych nóg!", "Pierwszy raz płakałam, że ktoś odpadł. Daliście tyle wzruszeń, emocji, serca. Wielka szkoda" - czytamy w komentarzach. Też kibicowaliście tej parze?