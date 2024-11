4 listopada program "Milionerzy" wrócił na antenę. W roli prowadzącego niezmiennie oglądamy Huberta Urbańskiego. W poprzednim odcinku z pytaniami mierzyła się zootechniczka Aleksandra Szablewska, która pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestniczka miała problemy już przy pierwszym pytaniu. Skorzystała z pomocy publiczności i ostatecznie zakończyła grę z tysiącem złotych. A co działo się w najnowszym odcinku? Emocji nie brakowało.

"Milionerzy". Padło pytanie o figurki kobiet. Musiała skorzystać z koła ratunkowego

W 747. odcinku "Milionerów" wystąpiła Patrycja Pietras, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku europeistyka. Chociaż początkowo uczestniczka dobrze sobie radziła, to później usłyszała pytanie, które sprawiło jej trudność. - Figurki kobiet pochodzące z epoki kamienia, odnajdowane na terenach Europy Zachodniej aż po Syberię, nazywane są - przeczytał Hubert Urbański. Uczestniczka miała do wyboru cztery opcje:

A) Junonami prekambryjskimi

B) Dianami Paleozoicznymi

C) Ceres jurajskimi

D) Wenus paleolitycznymi

Patrycja zdecydowała się na wykorzystanie jednego z kół ratunkowych. Poprosiła o pomoc publikę i zaznaczyła odpowiedź D), która okazała się poprawna. Dzięki temu pytaniu uczestniczka zgarnęła 40 tysięcy złotych.

"Milionerzy". Pytanie za 250 tysięcy złotych. Patrycja zaryzykowała

Patrycja szła jak burza, aż w końcu dotarła do pytania za 250 tysięcy złotych. - Tylko jeden z nich nie miał medycznego wykształcenia - przeczytał Hubert Urbański. Uczestniczka miała do wyboru cztery opcje:

A) Janusz Korczak

B) Tadeusz Boy-Żeleński

C) Czesław Miłosz

D) Arthur Conan Doyle

Patrycja nie znała odpowiedzi na to pytanie i mimo możliwości telefonu do przyjaciela chciała wycofać się z gwarantowaną sumą pieniędzy. Ostatecznie jednak podjęła ryzyko i wykorzystała opcję koła ratunkowego. Zadzwoniła do Konrada z Krakowa, który poradził jej, aby wybrała Czesława Miłosza. Uczestniczka posłuchała przyjaciela i zdobyła ćwierć miliona złotych. Jej dalsze zmagania zobaczymy w następnym odcinku.

"Milionerzy". W programie padła główna nagroda. Uczestnik wyjawił, na co ją przeznaczy

W kwietniu Tomasz Boruch zgarnął w programie milion złotych. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" uczestnik teleturnieju wyjawił, na co chce przeznaczyć wygraną. - Chciałbym spłacić kredyt na mieszkanie, który ostatnio wziąłem, ale też jakąś część chciałbym przeznaczyć na zwierzaki albo ze schronisk, albo chore, ponieważ jako lekarz weterynarii kocham zwierzaki - powiedział przed kamerami. Miesiąc później główną nagrodę wywalczył także Mateusz Żaboklicki. Oglądaliście ich zmagania?