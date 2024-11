Od jakiegoś czasu fani śledzą losy uczestników 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Wśród bohaterek znajduje się Wiktoria, która na początkowym etapie dostała aż 266 listów. - Ja po prostu nie wierzę! Przestałam oddychać, nie potrafiłam nawet wyrazić swoich emocji, to było dla mnie olbrzymim szokiem. Ja po otwarciu już pierwszych trzech listów mogłam stwierdzić, że nawet z nich mogę już wybrać sobie osobę do wspólnego życia - mówiła zachwycona rolniczka. Do jej domu przyjechało tylko trzech mężczyzn: Łukasz, Szymon i Adam. Pierwszy z nich odpadł już wcześniej. Kobieta w ósmym odcinku zadecydowała, komu powierzy swoje serce. Drugi kandydat był załamany.

"Rolnik szuka żony". Szymon nie powstrzymał łez

Wiktoria z programu "Rolnik szuka żony" w ósmym odcinku podjęła ważną decyzję. Po spotkaniu z Adamem wiedziała już, że to z nim chce stworzyć poważną relację. Mężczyzna bez wahania zapytał rolniczkę, czy zostanie jego dziewczyną. Ta nie miała wątpliwości. Pozostało jej jednak poinformowanie Szymona, który nadal miał nadzieję na spotkanie z kobietą. Z pewnością nie spodziewał się, że rozmowa przebiegnie w taki sposób. - Jest mi po prostu bliżej do Adama. Nie miałabym serca ciągnąć tego i udawać, że wszystko jest w porządku. Obiecywaliśmy sobie tę szczerość. Mam ogromne wyrzuty sumienia, nie jest mi łatwo, bo jesteś bardzo wartościową osobą. Cieszę się, że mogłam cię poznać. Przepraszam, że nie dałam ci tej szansy na osobne spotkanie - powiedziała Wiktoria Szymonowi. Mężczyzna nie ukrywał, że bardzo go to dotknęło.

"Rolnik szuka żony". Ta rozmowa nie była łatwa. Wiktoria musiała pożegnać się z uczestnikiem

Szymon nie ukrywał, że miał nadzieje na spotkanie z Wiktorią. Tuż po rozmowie, która wyraźnie go zaskoczyła, opuścił pomieszczenie. Szybko poszedł do swojego pokoju, gdzie nie powstrzymywał łez. Podczas pożegnania unikał kamer. Założył również ciemne okulary. Wygląda na to, że przykra sytuacja bardzo go dotknęła. - Wiktoria jest naprawdę wspaniałą kobietą i zazdroszczę Adamowi, że miał szansę poznania i randki - tak mówił o rolniczce. Myślicie, że Wiktoria podjęła dobrą decyzję?