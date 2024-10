Nowa edycja "Hotelu Paradise" dobiegła końca. W programie poznaliśmy Olę oraz Kubę. Ich relacja przechodziła poważne kryzysy. Wszystko przez fakt, że Kuba rozpoczął relację romantyczną z Julią zaraz po tym, jak Ola odpadła z programu. Gdy wróciła dzięki pojedynkowi, w willi powstało wielkie zamieszanie. Ola od razu zaczęła działać i odbiła Julii Kubę. Ostatecznie dotarli razem do finału, w którym przegrali z Wojtkiem i Mają. Jak wyglądają ich relacje po programie? Okazuje się, że Julia nie zniknęła z ich życia.

"Hotel Paradise". Julia spotykała się z Kubą. Przeżyła spory szok. "Przysięgał jej to samo"

Po emisji formatu Julia udzieliła szczerego wywiadu. Wyjawiła, że spotykała się z Kubą w tym samym czasie co Ola. Prawda wyszła na jaw dzięki ich wspólnym koleżankom z "Hotelu Paradise". - Ola z Kubą byli na podcaście u Sandry i Karoliny [uczestniczek dziewiątej edycji - przyp.red.]. Tam chyba pierwszy raz padło pytanie, co ich łączy. Ja mam z Karoliną bardzo dobry kontakt. Więc ona też wiedziała oczywiście, że ja się z Kubą widziałam. I że my piszemy codziennie. Tak naprawdę w tamtym momencie to pisaliśmy dwa miesiące ze sobą każdego dnia. I ona mi po prostu napisała: Julka, o co chodzi z tym Kubą? Że przyjechał właśnie z Olą. I nie zaprzecza, że coś tam może między nimi by było. I ja już wtedy miałam taką mocną lampkę zapaloną - wyjawiła Julia w rozmowie z tvn.pl.

Uczestniczka wspomniała także o tym, że wybrała się z Kubą na festiwal w sierpniu 2024 roku. Tam doszło między nimi do czułości. Później jednak okazało się, że Kuba nie był szczery. - On mi powiedział, że przyrzeka na palec, że on z Olą nic nie miał, nic nie ma, że Ola jest fałszywa dla niego i on nie chce mieć takich ludzi w swoim otoczeniu. (...) Czwartek na tym festiwalu mi przysięgał na paluszek, że z Olą się nie widuje, a na drugi dzień pojechał do Oli i przysięgał jej to samo, tylko w drugą stronę - powiedziała dla tvn.pl.

"Hotel Paradise". Ola szczerze o Kubie. "Pisał do Julki"

Ola potwierdziła słowa Julii w wywiadzie dla portalu dziendobrytvn.pl. Finalistka wyznała, że spotykała się z Kubą, ale zachowanie uczestnika przekreśliło ich dalszą relację. - Pisał do Julki, spotykał się z nią - powiedziała. Dziennikarka dopytywała, czy spotykali się w tym samym czasie. - Tak, i kłamał prosto w oczy, że nic takiego nie było - odparła Ola w rozmowie.