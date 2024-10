Trwa 11. edycja programu "Rolnik szuka żony". W tej odsłonie randkowego show występują: Agata, Sebastian, Marcin, Wiktoria oraz Rafał. W rolę prowadzącej po raz kolejny wcieliła się Marta Manowska. Obecnie uczestnicy walczą o prawdziwą miłość i weryfikują, czy idealna druga połówka znajduje się wśród kandydatów. Jak się okazuje, wiele osób znalazło partnerów w programie. Wśród nich znajduje się Joanna i Kamil Osypowicz, którzy poznali się właśnie w taki sposób. Kobieta regularnie ogląda najnowsze odcinki show "Rolnik szuka żony". Czy wśród uczestników ma faworyta?

"Rolnik szuka żony". Komu kibicuje Joanna? Wskazała faworyta wśród uczestników

Joanna Osypowicz nigdy nie ukrywała, że traktowała program "Rolnik szuka żony" bardzo poważnie. Dawnej uczestniczce zależało na tym, aby każdy bohater miał takie podejście. Podkreśliła to w rozmowie z Karolem z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". "Ostatnio mam wrażenie, że ten program zrobił się trampoliną do sławy. Dużo osób pisze, że teraz już mało kto chyba idzie po miłość" - stwierdziła na Instagramie. Obecnie Joanna śledzi losy innych rolników, którzy idą do programu po prawdziwe uczucie. W mediach społecznościowych odpowiedziała na pytanie fanów i wyznała, komu najbardziej kibicuje. Na wstępie podkreśliła, że trzyma kciuki za wszystkich. - No może Wiktorii troszeczkę mocniej, ze względu na to, że jest bardzo sympatyczną dziewczyną, bo zdążyłam już ją poznać. Miejmy nadzieję, że ludzie, którzy zgłaszają się do tego programu idą faktycznie po miłość, a nie po inne dodatki - zaznaczyła. Co sądzicie?

Joanna Osypowicz do Karola ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' fot. Instagram/@karol.maciesz/screen

"Rolnik szuka żony". Joanna zdradziła, kiedy zacznie budować dom

Joanna Osypowicz była uczestniczką ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jak już wiemy, to właśnie tam kobieta poznała miłość swojego życia, Kamila. W finale randkowego show para ogłosiła zaręczyny, a niedługo później zakochani wzięli ślub. W 2022 roku zakochani powitali na świecie swoją córkę Antoninę. Obecnie biorą się za budowę domu. Joanna wyznała, kiedy planują start. - Jak dobrze pójdzie, to może w przyszłym roku zaczniemy działać w tym kierunku - wyznała na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Zaskakujące pożegnania w programie. Jedna z par już mówi o dzieciach