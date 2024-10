Program "Rolnik szuka żony" ma na swoim koncie kilka miłosnych historii zakończonych happy endem. Jedna z nich miała jednak dramatyczny finał. Mowa o Bogusi i Krzysztofie. Początkowo wydawało się, że para odnalazła szczęście. Dojrzali uczestnicy zakochali się w sobie na planie show i niedługo później stanęli na ślubnym kobiercu. Niestety, kilka miesięcy po ceremonii media obiegła wiadomość o śmierci rolnika. Mężczyzna odebrał sobie życie. Sąsiad uczestnika zdradził, jak wygląda dziś gospodarstwo zmarłego.

REKLAMA

"Rolnik szuka żony". Gospodarstwo Krzysztofa popadło w ruinę. "Wygląda na opuszczone"

Po ślubie Bogusia i Krzysztof z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" zamieszkali w gospodarstwie uczestnika położonym na Mazurach. Sielanka nie potrwała jednak długo. Bohater miłosnego show od dłuższego czasu zmagał się z depresją. Choroba w końcu doprowadziła do tego, że odebrał sobie życie. Po śmierci Krzysztofa Bogusia wyprowadziła się ze wspólnego domu. Jakiś czas temu sąsiad pary w rozmowie z "Faktem" zdradził, co dzieje się z gospodarstwem rolnika.

Teraz wszystko wygląda na opuszczone. Dzieci się porozjeżdżały, kwiaty na grobie zwiędły i nie wiadomo, co będzie dalej z gospodarstwem

- ujawnił.

Zobacz wideo Marta Manowska zdradza kulisy programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy korzystają ze wsparcia psychologa

"Rolnik szuka żony". Wiadomo, co się dzieje z Bogusią. Na dobre opuściła wieś

Po śmierci Krzysztofa Bogusia nie chciała dłużej mieszkać w ich wspólnym domu, który wywoływał bolesne wspomnienia. Jakiś czas temu media informowały, że kobieta przeprowadziła się do córki do Warszawy. Od czasu tragedii uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" stroni od medialnego zainteresowania. W ubiegłym roku wdowa pojawiła się na weselu Joanny i Kamila, jednak na jej własną prośbę fotografie, na których się pojawiła, nie zostały nigdzie opublikowane. "Minął rok żałoby i ta kobieta może, a nawet powinna wychodzić do ludzi. Jest bardzo delikatna, uczuciowa i nie lubi nadmiernego zainteresowania swoją osobą. Asia i Kamil oraz ich goście wspaniale zadbali o prywatność Bogusi i nie pokazywali jej na filmach i zdjęciach wrzucanych do sieci" - wyjawiła w rozmowie z Show News znajoma Bogusi.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.