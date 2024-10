We wrześniu na ekrany widzów wrócił program "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertki połączyły w parę Agatę oraz Piotra. W ich relacji układa się jak na razie raczej średnio. Uczestniczka formatu często narzeka na męża. Przeszkadzają jej m.in. czułe gesty Piotra. - Nie denerwuje mnie jako człowiek, nie denerwuje mnie jako ewentualny partner w tym całym szaleństwie. Jedyne co, to może te takie planowania przyszłości i mówienie do siebie "żono", "mężu", "kochanie", "kotku", to wtedy tylko mam. Czy nawet dotknięcie w środku nocy zaraz po weselu, gdzie dla mnie to jest jakby pająk po mnie chodził - mówiła przed kamerami. Czy ich małżeństwo przetrwa? Na finałowy odcinek trzeba jeszcze poczekać, jednak wiele osób nie widzi między parą przyszłości. Co ciekawe, serce Piotra jest obecnie zajęte.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr był szczery z obserwatorami. Tak wygląda jego życie miłosne

Piotr udziela się w mediach społecznościowych. Ostatnio postanowił zorganizować sesję Q&A na swoim instagramowym profilu. Nie zabrakło pytań o jego małżeństwo. Piotr nie może jeszcze wyjawić, czy jest dalej z Agatą, ale przekazał ważną informację o swoim życiu uczuciowym. "Czy jesteś zakochany?" - zapytał jeden z obserwatorów. "Jestem" - odpisał uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i dodał kilka serc. Ta odpowiedź bardzo zaciekawiła obserwatorów Piotra. Dopytywali i chcieli dowiedzieć się, czy mężczyzna jest zakochany w Agacie, czy znalazł sobie inną partnerkę. Uczestnik nie rozwiał wątpliwości, odpowiadając na wiadomości emotikoną pomidora. Tajemnicze słowa Piotra wzbudziły emocje. Jedna z internautek wpadła na pomysł, że być może mężczyzna jest zakochany w swojej przyjaciółce. Postanowił to szybko sprostować. "Gdybym był zakochany w swojej przyjaciółce, nie brałbym udziału w eksperymencie i zapewne miałbym wiele dzieci" - napisał Piotr.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata jest w typie Piotra? "To bardzo trudne i złożone pytanie"

Podczas sesji Q&A nie zabrakło także pytań o Agatę. Internauci byli ciekawi, czy programowa wybranka Piotra jest w jego typie. Odpowiedział dość wymijająco. "To bardzo trudne i złożone pytanie, na którego odpowiedź ma wpływ wielu składniowych. Ładna miska jeść nie daje, a dla mnie najważniejszy jest spokój, harmonia oraz dbanie o siebie nawzajem" - odparł. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata uciekła w popłochu przed Piotrem? Te sceny budzą niepokój