"Hotel Paradise". Uczestnicy polegli na teście wiedzy. Widzowie zażenowani

"Hotel Paradise" rozkręcił się na dobre. Uczestnicy robią wszystko, by jak najdłużej pozostać w programie. W jednym z najnowszych odcinków czekała na nich niespodzianka, której z pewnością niektórzy obawiali się najbardziej. Był to wielki test wiedzy. Konkurencja od wielu edycji dostarcza widzom mnóstwo rozrywki. I tym razem nie obyło się bez wpadek.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Klaudia El Dursi o nietaktownym zachowaniu uczestnika

"Hotel Paradise". Nowa data chrztu Polski i nowa powieść Gombrowicza

Klaudia El Dursi zadawała uczestnikom pytania z zakresu wiedzy ogólnej. - Czym się zajmuje sekserka? - próbowała ustalić prowadząca. - A nie wiem, może gra na saksofonie? - zastanawiała się jedna z uczestniczek. - Nagrywa siebie? - dopytywał Igor. Żadna z odpowiedzi nie była jednak poprawna. Później padło pytanie o hemoglobinę. Niektórzy uczestnicy stwierdzili, że jest to coś w powietrzu. Przed szereg postanowił wyjść Mateusz. - Drzewa produkują hemoglobinę. (...) Substancja. Jaka substancja? No naturalna... Wytwarzana przez rośliny - mówił pewny siebie. Pojawiły się również pytania z literatury. El Dursi była ciekawa, kto napisał "Balladynę". Padło m.in. nazwisko Gombrowicza. Sporą zagwozdkę wywołało także pytanie o datę chrztu Polski. - 1300? - zgadywał Igor, - 1997? - próbował zgadnąć inny uczestnik. Część z nich nie wiedziała również, czym jest Paź królowej. - To może być taki na przykład giermek - stwierdził Karol. - Nakrycie głowy - dopowiedziała Ola. Pod nagraniem z konkurencji pojawiło się mnóstwo komentarzy zażenowanych widzów.

"Hotel Paradise". Tego widzowie chyba się nie spodziewali. "Totalne dno"

Fani programu z pewnością byli przygotowani na solidną dawkę śmiechu. Wygląda jednak na to, że niektóre odpowiedzi nawet ich wprawiły w osłupienie. "Poziom uczestników programu, świadczy poniekąd o samym programie", "Test, ocena - totalne dno", "Jaki poziom... Totalne dno", "Brak słów" - pisali. A wy co myślicie o tym odcinku? Pytania były proste czy trudne? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Lektor z "Hotelu Paradise" wyjawił sekret programu. "Sytuacja nietypowa"