Plotki o ciąży Małgosi krążyły w sieci już od jakiegoś czasu. Sama rolniczka podsycała emocje dwuznacznymi wpisami. Informację niedawno potwierdziła produkcja "Rolnik szuka żony". Na profilu programu na Instagramie pojawiła się relacja z postem Małgosi z dopiskiem "Gratulacje". W tle leciała wymowna piosenka "Waiting for you". Borysewicz w końcu sama przekazała fanom radosną nowinę. W relacji wyjaśniła, dlaczego chciała utrzymać ciążę jak najdłużej w tajemnicy.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Małgosia poirytowana komentarzem internautki. Ostro zareagowała

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz pierwszy raz o ciąży. "To rozczulające"

W jednej z relacji młoda mama wyjaśniła, że do trzeciej ciąży podchodzi dosyć ostrożnie. Jak wiemy, ostatnim razem rolniczka miała problemy ze zdrowiem. Nic więc dziwnego, że tym razem postanowiła oszczędzić sobie stresu. Borysewicz nie ukrywa, że z niecierpliwością czeka na trzecie dziecko. Jedna z fanek zapytała ją o reakcję młodszego rodzeństwa. "Cieszą się. Blania chce siostrę, a Rysio brata. Znają już płeć, przytulają mnie i czasem po mnie skaczą. To rozczulające, bo jak rodziła się Blania, to Rysio miał rok i siedem miesięcy" - czytamy.

"Rolnik szuka żony". Małgosia może liczyć na swoje fanki. "Chcę wam podziękować"

Jakiś czas temu Borysewicz dodała post, w którym, choć nie potwierdziła wprost, że jest w ciąży, to dała jasno do zrozumienia, że coś jest na rzeczy. "Kochane! Jestem zasypywana wiadomościami od was. Czuję, że chcę wam podziękować, tak po prostu. Nic nie mówię, nic nie komentuję, bo może też po prostu trochę się boję… ale gorąco wierzę w to, że będzie cudownie" - pisała przejęta. Obserwatorki uszanowały decyzję rolniczki i wyraziły swoje wsparcie. "W pełni rozumiem ten z jednej strony strach, obawę i radość w jednym... mieszanka myśli. To, co się dzieje w głowie kobiety w takich momentach, to tylko my kobiety wiemy", "Drogie panie, w ciąży czy nie w ciąży, dajmy Gosi trochę spokoju", "Nie trzeba nic mówić, nie trzeba nic komentować! Wygląda pani przepięknie" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Dorota wyjawiła, ile przytyła w ciąży. "Jestem w szoku"