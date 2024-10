Rafał przez lata skupiał się na rozwijaniu własnego gospodarstwa, co bez dwóch zdań można było zauważyć w wyemitowanych już odcinkach. Teraz jednak myśli o założeniu rodziny. Stąd pomysł zgłoszenia się do najnowszej edycji "Rolnik szuka żony". Głównym zajęciem na gospodarstwie Rafała jest uprawa papryki w tunelach foliowych. Początkowo było to kilka tuneli na działce rodziców, teraz jest ich znacznie więcej. Oprócz uprawy warzyw, mężczyzna zajmuje się też swoim domem. A jest czym się zajmować. Rafał ma ogromną willę, która zrobiła wrażenie nie tylko na uczestniczkach, ale również na widzach.

"Rolnik szuka żony". Dom Rafała jest ogromny. Spójrzcie na tę kuchnię

32-latek zdradził w programie, że uwielbia piec ciasta. Sporo czasu spędza więc w kuchni, która trzeba przyznać, jest naprawdę stylowa. Jedna ściana całkowicie zapełniona jest szafkami, w które wbudowano m.in. piekarnik. Większość przestrzeni jest zajęta przez połyskujące, czarne blaty. To wszystko wygląda bardzo elegancko. Nieco jaśniejsze kolory można zobaczyć już w samym salonie. Rafał zdecydował się na beżowe sofy z granatowymi poduszkami, które idealnie zgrywają się z kolorem zasłon. W wolnej chwili rolnik lubi przesiadywać przed telewizorem i oglądać filmy historyczne. Zdjęcia z wnętrz znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Jadalnia i sypialnia nie odbiegają od reszty pomieszczeń

W części jadalnej znajduje się duży, czarny stół, przy którym spokojnie może usiąść sześć osób, jak nie więcej. Rafał zakupił do niego wygodne, szare fotele na wysokich nogach. Stylowo jest również w sypialni. W kącie stoi sporych rozmiarów łóżko. Po drugiej stronie widzimy fotele podobne do tych w jadalni. Nie da się ukryć, że mieszkanie rolnika jest bardzo czyste i schludne. Nie znajdziemy tutaj żadnych drobnych dodatków, a te z pewnością uczyniłyby tak ogromne wnętrza bardziej przytulnymi. Być może kobieta, która zdecyduje się zamieszkać w tej willi, wprowadzi do niej nieco "pozytywnego chaosu". ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Kandydatki Rafała są gotowe na rywalizację. "Jaka ty uszczypliwa jesteś..."