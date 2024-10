Doda to artystka, którą wielu fanów z chęcią widziałoby na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Piosenkarka jednak wielokrotnie odmawiała z powodu problemów zdrowotnych. Postanowiła jednak odwiedzić plan programu i obserwować na żywo zmagania gwiazd.

Doda niedawno rozstała się z partnerem. Tak prezentowała się w "Tańcu z gwiazdami"

W ostatnim czasie o Dodzie było głośno głównie ze względu na rozstanie z Dariuszem Pachutem. Były partner Dody opublikował w sieci oświadczenie, w którym poinformował o zakończeniu związku. Przy okazji jego słowa wywołały sporo kontrowersji. "Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji. Zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za wspólne 2,5 roku, które dzieliliśmy i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - czytamy w oświadczeniu Dariusza Pachuta.

Sama Doda nie chciała komentować rozstania i odnosić się do oświadczenia opublikowanego przez Dariusza Pachuta. W rozmowie z "Super Expressem" stwierdziła jedynie, że wyrosła z komentowania swojego życia prywatnego w mediach. Nic więc dziwnego, że jej pojawienie się w studiu "Tańca z gwiazdami" wzbudziło wiele emocji. Wokalistka tego wieczoru postawiła na biały total look. Miała na sobie białą sukienkę z hiszpańskim dekoltem, która podkreślała jej figurę. Do tego dobrała eleganckie szpilki. Doda postawiła na wieczorowy makijaż i rozpuściła włosy.

Pachut nie rozmyśla nad zakończonym związkiem. Wybrał się na kajaki i grzybobranie

Podczas, gdy Doda zajmuje się brylowaniem w telewizji, jej były partner spędza czas na łonie przyrody. Dariusz Pachut wybrał się na grzybobranie. Relacją z wyprawy do lasu podzielił się z internautami. - Proszę, cały koszyk, pół wiaderka, ale czuję, że zaraz będzie full. (...). Najlepsze jest to, że miałem dziś nie iść do lasu, ale mówię - a przejdę się, co mi tam? Myślę, że było warto. Wszystko piękne i zdrowe. Próbuję wrócić i cały czas coś znajduję. Las daje mi spokój. Natura się odwdzięcza. Kieruję się do domu, ale coś ten las mnie nie puszcza - relacjonował Dariusz Pachut. Oprócz grzybobrania podróżnik postanowił wziąć także udział w spływie kajakowym. Wygląda więc na to, że Pachut nie ma czasu rozmyślać nad zakończonym związkiem.