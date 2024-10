Małgosia i Paweł z programu "Rolnik szuka żony" niedawno świętowali szóstą rocznicę ślubu. "6! Jak bumerang" - napisała rolniczka. Para poznała się w czwartym sezonie matrymonialnego formatu TVP1 i Paweł od razu wpadł w oko bohaterce show. Nikogo nie zaskoczyły wieści, że po zakończeniu programu Małgosia i Paweł postanowili kontynuować relację. Dziś wychowują razem dwoje dzieci, Rysia i Blankę i wiodą szczęśliwe życie na gospodarstwie. Małgosia od kilku tygodni ukrywała fakt, że spodziewa się trzeciego dziecka. Zamieściła tajemniczy post, w którym podziękowała za wsparcie od internautów, jednak miała obawy przed ogłoszeniem ciąży. Okazuje się, że produkcja programu postanowiła ją wyręczyć.

"Rolnik szuka żony". Małgosia jest w ciąży, jednak nie potwierdziła tego sama

Małgosia Borysewicz od tygodni dawała sygnały, że może być coś na rzeczy. Fanki zauważyły zaokrąglony brzuch, a sama rolniczka zamieściła niejednoznaczny post, w którym dziękuje za wsparcie. Mimo to Borysewicz postanowiła poczekać z oficjalnym komunikatem o ciąży, wspominając wcześniej o swoich obawach. Przypomnijmy, że w drugiej ciąży miała problemy ze zdrowiem. Teraz postanowiła być bardziej ostrożna, nim zacznie dzielić się swoim szczęściem. Niestety nie wszyscy uszanowali jej wolę i prywatność. Na profilu "Rolnik szuka żony" na Instagramie pojawiły się gratulacje. Wyszło niezręcznie. Przedstawiciele "Rolnika" zamieścili InstaStories, udostępniając wspomniany post Małgosi z dopiskiem "Gratulacje!". Do relacji dodano sugestywną piosenkę "Waiting for you" (Czekając na ciebie - red.). Produkcja najwyraźniej wyszła przed szereg, gdyż rolniczka nie chciała jeszcze ogłaszać ciąży.

"Rolnik szuka żony". Post Małgosi ucieszył fanki. One uszanowały jej prywatność

Małgosia Borysewicz z programu "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu opublikowała w sieci tajemniczy wpis, w którym podziękowała swoim fankom za gratulacje i wsparcie. Jak sama przyznała, była zasypywana wiadomościami od nich i jest za nie bardzo wdzięczna, ale podkreśliła, że jak na razie nie chce komentować sprawy. W dalszej części wpisu wspomniała o szczęściu i wsparciu swoich najbliższych. "Nic nie mówię, nic nie komentuję, bo może też po prostu trochę się boję… ale gorąco wierzę w to, że będzie cudownie. To jak moje dzieci no i Pawcio mnie tulą - bardzo mnie rozczula. Dodaje mi to też ogromnej motywacji. Ściskamy" - napisała rolniczka. W komentarzach pod wpisem opublikowanym przez Małgosie odezwały się fanki, które zauważyły na relacjach rolniczki publikowanych na Instagramie pewne zmiany w jej wyglądzie. Przeważająca większość uszanowała wolę Małgosi i nie mówiła o temacie wprost. Widać, że rolniczka ma wokół siebie bardzo wspierającą społeczność. "Piękna. Wspieram dobrą myślą, będzie cudownie. Jak poczujesz, że to już, podzielisz się z nami", "Gratulacje i trzymam kciuki, aby wszystko było dobrze do samego końca", "W pełni rozumiem ten z jednej strony strach, obawę i radość w jednym... mieszanka myśli. Co to się dzieje w głowie kobiety w takich momentach, to tylko my kobiety wiemy", "Już od jakiegoś czasu się zastanawiałam, czy dobrze myślę, będzie pięknie!", "Jednak oko mnie nie zawodzi. Gratulacje" - czytamy.