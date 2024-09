Eurowizja Junior 2024. Reprezentant wybrany! To on zaśpiewa w Madrycie

Podczas kolejnej edycji "Szansy na sukces" pięciu wykonawców otrzymało przepustkę do finału. Ostateczne starcie wyłoniło zwycięzcę programu. Już wiadomo, kto poleci do Madrytu, aby reprezentować Polskę podczas 22. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior.

"Szansa na sukces". Widzowie wybrali zwycięzcę. To on będzie reprezentować Polskę w Hiszpanii

Za nami polskie preselekcje do kolejnej edycji Eurowizji Junior. Wydarzenie transmitowane było na żywo i poprowadził je Artur Orzech. W jury zasiedli" kierownik muzyczny "Szansy na sukces" Grzegorz Urban, przewodnicząca Agnieszka Żmijewska i wokalistka Anna Józefina Lubieniecka. W pierwszej części show pięciu uczestników, którzy awansowali do finału, zaśpiewało covery wylosowane spośród największych hitów Eurowizji. Młodych wokalistów wspierali Michał Wiśniewski i Krystian Ochman. Każdy z występów jury oceniało w skali od 1-7. Najwyżej oceniono Aleksandrę Antoniak, która zdobyła aż dziesięć punktów. W drugim etapie rywalizowały ze sobą osoby z dwoma najwyższymi wynikami. W finale Aleksandra Antoniak i Dominik Arim zaśpiewali razem utwór "All Together", który powstał specjalnie na to wydarzenie. Od tego momentu decyzja o wyłonieniu zwycięzcy opierała się na głosach widzów. Ich zdaniem najlepszy okazał się Dominik Arim i to właśnie on będzie reprezentował Polskę podczas konkursu w Hiszpanii.

Dominik Arim będzie reprezentować Polskę podczas 22. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Co o nim wiemy?

Dominik Arim pochodzi z Pomorza, gdzie mieszka z rodzicami, siostrą Julią i psem Butkiem. Nastolatek ma już za sobą spore sukcesy w telewizji. Dominik Arim doszedł do półfinału siódmej edycji "The Voice Kids". Muzyczny talent rozwijał w Szkole Muzycznej imienia Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim, gdzie uczy się gry na trąbce. Jego pasją oprócz śpiewania jest także taniec, gra na fortepianie i sport. Na tym polu także może pochwalić się sukcesami. Laureat "Szansy na sukces" od pięciu lat trenuje karate i ma już pomarańczowy pas. Jego marzeniem było reprezentowanie Polski podczas Eurowizji. Jak widać, właśnie je spełnił. To właśnie zaśpiewany w finale utwór "All Together" będzie także piosenką, którą zwycięzca zaśpiewa w Hiszpanii.