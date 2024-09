Magda i Wiktor poznali się w czwartej edycji "Love Island". Para niemalże od razu przypadła sobie do gustu i wyznała miłość jeszcze przed kamerami. Widzowie widzieli, jak ich uczucie nabiera powagi jeszcze w programie. Wspólnie dotarli do wielkiego finału, który ostatecznie udało im się wygrać. Po zakończeniu przygody z formatem kontynuowali relację. Jakiś czas później powrócili też na Wyspę Miłości, gdzie Wiktor oświadczył się ukochanej. Niestety, szczęście zakochanych nie potrwało zbyt długo. Jakiś czas temu w sieci zaczęły pojawiać się spekulacje, jakoby para się rozstała. Te doniesienia zostały potwierdzone. Mimo że upłynęło trochę czasu, to szum medialny trwa w najlepsze. Wiktor ponownie zabrał głos w sprawie rozstania.

"Love Island". Wiktor wbił szpilę Magdzie? Tak się ma po rozstaniu. "Od paru lat nie było mi tak dobrze"

Co prawda, od rozstania Magdy i Wiktora minęło już kilka miesięcy, ale przez ten czas byli partnerzy zdążyli wylać na siebie nawzajem parę brudów w sieci. Wiktor twierdzi, że do rozpadu relacji przyczyniła się Magda. Udzielił też głośnego wywiadu. To spowodowało, że kobieta mocna się oburzyła. Jak się okazało, batalii rozstaniowej jeszcze nie koniec. Wiktor ponownie nawiązał do nieudanego związku. Na Instagramowym profilu mężczyzna pokazał, że internauci nieustannie dopytują go o to, jak radzi sobie po rozstaniu. W relacji udostępnił kilka pytań od zatroskanych fanów. Przy okazji zaznaczył, że nie są to jedyne wpisy na ten temat. "Jak samopoczucie po rozstaniu, jest już lepiej?", "Co się stało z Madzią, czemu nie jesteście już razem?" - dopytywali. Wiktor nie pozostawił ich bez odpowiedzi. "Odpowiedź zbiorcza" - wyjaśnił i napisał: "Myślałem, że mamy to z głowy" - zaczął żartobliwie, po czym dodał, że czuje się fenomenalnie i obecnie ma jeden z najlepszych momentów w życiu.

Czuję się świetnie, jestem szczęśliwy i od paru lat nie było mi tak dobrze

- wyznał były uczestnik programu. Opisywane zdjęcie z InstaStories możecie znaleźć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Love Island". Wiktor stanowczo o rozstaniu z Magdą. "Nie będę do tego wracał"

W dalszej części wypowiedzi Wiktor jasno też dał do zrozumienia, że rozdział z Magdą jest już zamknięty i pod żadnym pozorem nie zamierza do niego wracać, ani rozdrapywać starych ran. Natomiast osoby zainteresowane szczegółami zachęcił, by poszukały ich w... internecie. "Nie będę wracał do tego tematu. Jeżeli kogoś naprawdę interesuje to, co się stało, kiedy itd... to na pewno znajdzie odpowiedź w internecie" - zaznaczył.