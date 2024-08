"B&B Love" to nowy format TVN, który wystartował w poniedziałek 26 sierpnia. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie stacji, program to telenowela dokumentalna, której bohaterami są Polacy prowadzący za granicą bed & breakfast. "Mając za sobą wiele przeżyć i różne związki, teraz szukają tego, co najważniejsze - prawdziwej miłości" - opisuje swój program TVN. Co wydarzyło się w pierwszym odcinku?

"B&B Love". Poznaliśmy pierwszych bohaterów

Program rozpoczął się od poruszających wyznań Wojtka i Marty. Mężczyzna ma za sobą nieudane małżeństwo, z kolei Marta opowiadała o nieszczęśliwej miłości do Sycylijczyka. Niestety złamał jej serce, co kobieta bardzo przeżyła. Związek tak ją dotknął, że zdecydowała wytatuować sobie na przedramieniu napis "nie ufaj mężczyźnie". Mimo trudnych doświadczeń obydwoje podkreślili, że są otwarci na nową miłość.

Wojtka w Zanzibarze odwiedziła Kateryna. Kobieta opowiedziała, że na co dzień jest modelką. Po krótkiej wymianie zdań para pojechała na zakupy. Gospodarz opowiadał Katerynie o codziennym życiu i oprowadził ją po wiosce, w której mieszka. W tym samym czasie do Marty przyjechał z kolei Daniel, który rozpoczął od szczerego wyznania. - Rozwódka z dwójką dzieci. Generalnie wolę kobiety z czystymi kartami - stwierdził, oceniając profil Marty. Gdy się spotkali, Daniel wyjawił, że jest monterem pomp ciepła i klimatyzacji.

Problemem z klimatyzacją miał z kolei Wojtek. Mimo upału, który panował w Zanzibarze, temperatury w jego samochodzie nie dało się obniżyć. Zdziwiło to Katerynę. - Gdybym tu mieszkała, próbowałabym to ogarnąć - stwierdziła. Wojtek zauważył z kolei, że kobieta chyba nieco wystraszyła się tym, jak wygląda życie na wyspie. - Chyba nie spodziewała się tego, nie wyglądało tak tęczowo, jak u nas w hotelu - powiedział.

"B&B Love". Między Martą i Danielem zaiskrzyło?

Z kolei Marta i Daniel zaczęli się coraz lepiej się dogadywać. Poszli na spacer na plażę, którą Daniel się zachwycał. Podczas rozmowy powiedział także nieco więcej o sobie. Wyjawił, że rozwiódł się z żoną i ma 12-letniego syna, z którym ma dobry kontakt. Para rozmawiała o podejściu do miłości, które okazało się nieco inne. Ale Marta zachwyciła się męskością Daniela. - Mnie o taką męskość chodzi - powiedziała. - Ciekawą jesteś osobą - zrewanżował się mężczyzna. Kadry z pierwszego odcinka "B&B Love" znajdziecie w galerii na górze strony.