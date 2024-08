"Ślub od pierwszego wejrzenia" jest jednym z najpopularniejszych programów TVN. Matrymonialne show cieszy się niezmierną sympatią wśród widzów, którzy tabunami ściągają przed telewizory, aby śledzić dalsze losy świeżo upieczonych małżeństw. Niedawno poznaliśmy datę premiery jubileuszowej edycji. Tymczasem starzy uczestnicy nie dają o sobie zapomnieć. Martę Podpioł mieliśmy okazję poznać przy okazji dziewiątej odsłony formatu. Kobieta została dobrana w parę z Maciejem. Niestety, między tą dwójką nie zaiskrzyło. Wręcz przeciwnie. Małżeństwo ostatecznie rozpadło się i to z wielkim hukiem jeszcze przed końcem programu. Mimo to Marta aktywnie działa w sieci. Właśnie pokazała się w odmienionym wydaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta przeszła spektakularną metamorfozę. Tak teraz wygląda

Po udziale w telewizyjnym show Marta pozostaje niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Kobieta prężnie działa zwłaszcza na Instagramie, gdzie co rusz dzieli się nowinkami. Niedawno obchodziła 34. urodziny i dodała sentymentalny post. Tym razem postanowiła pochwalić się przebytą metamorfozą. Na opublikowanym zdjęciu jest wręcz nie do poznania. Możemy zobaczyć ją w długich, ciemnych i lekko pofalowanych włosach z delikatnie rozjaśnionymi końcówkami. Na jej twarzy widoczny jest z kolei wyrazisty makijaż. Marta ma mocno podkreślone oczy, lekko wykonturowaną twarz i ciemne usta. - Dobrze jest czasem dać sobie namalować drugą twarz! Odrobina makijażu może podnieść twoją samoocenę, dzięki czemu poczujesz się pewniej i gotowa na podbój dnia! - napisała pod postem. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu rzadko można ją zobaczyć. W życiu codziennym stawia na naturalność i częściej widzimy ją sauté. J esteście ciekawi, jak teraz się prezentuje? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta pokazała się w nowej osłonie. Internauci aż zapiali z zachwytu

Pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły się pojawiać komentarze. Internauci byli pod wrażeniem nowego wyglądy Marty i nie szczędzili jej miłych słów. Posypały się same komplementy. "Nie wierzę, że nie chciałbyś tak wyglądać częściej. Pięknie" - napisała jedna z internautek."Wow. Zjawiskowo Marta" - dodała kolejna. "Pięknie pani wygląda. Bez makijażu też jest elegancko" - stwierdziła następna. "Zawsze wyglądasz pięknie, dzisiaj po prostu delikatnie to podkreśliłaś" - napisała jeszcze jedna. To są jedynie nieliczne reakcje. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta pokazała zdjęcie sprzed lat. To naprawdę ona? Spójrzcie na grzywkę!