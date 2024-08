Choć dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" już dawno się zakończyła, to jej uczestnicy nie dają o sobie zapomnieć ani na moment. Bez wątpienia jednym z najbardziej kontrowersyjnych postaci był Waldemar. Mężczyzna wydawał się być po uszy zakochany w Ewie, jednak w trakcie wielkiego finału dowiedzieliśmy się, że ta relacja nie przetrwała próby czasu. Natomiast Waldemar postanowił związać się z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Po zakończeniu programu para kontynuowała relację. Później oboje przekazali radosne wieści o tym, że spodziewają się dziecka. Córka Doroty i Waldemara już niebawem pojawi się na świecie. Z tego powodu rolnik złożył fanom pewną deklarację.

"Rolnik szuka żony". Waldemar podjął ważną decyzję. Fani mają go z tego rozliczać

Po udziale w telewizyjnym show Waldemar zaczął aktywnie działać w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje swoją codzienność, a także dzieli się najnowszymi poczynaniami. Nie tak dawno temu relacjonował zakupy do pokoju dziecięcego. Teraz powrócił z podobnym tematem. Ostatnio zorganizował dla swoich fanów transmisję na żywo, w której odpowiadał na zadawane pytania. Jedno z nich dotyczyło narodzin córki. Waldemar został zapytany o to, czy zamierza wstawać w nocy do dziecka. - No oczywiście, że tak. Jak mnie z tego rozliczycie to okej, będę wstawał - zadeklarował. Później dodał, że ta decyzja została już podjęta wcześniej, a także skonsultowana z Dorotą. Myślicie, że Waldemar dotrzyma słowa? O tym z pewnością przekonamy się już w najbliższym czasie.

"Rolnik szuka żony". Dorota zaliczyła wpadkę podczas transmisji. Jej syn wygadał imię dziecka

Ostatnio również Dorota zdecydowała się na przeprowadzenie transmisji na żywo. Podczas jej relacji nie obyło się bez drobnej wpadki. Nie spodziewała się jednak, że w trakcie jej syn postanowi zdradzić tajemnicę i wyjawi internautom wybrane dla dziecka imię. - Wiktoria będzie imię dla dziecka - powiedział uradowany przed kamerami. Partnerka Waldemara niemal natychmiast sprostowała jego słowa. - Nie wiem, kochanie - próbowała wybrnąć. Chłopiec nie dawał nie dawał jednak za wygraną. - Mówiłaś, że wiesz - odpowiedział. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Internautka do Anny: Czy twój wiek był dobry na dziecko? Stanowcza odpowiedź.