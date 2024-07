"Rolnik szuka żony" to wielki hit Telewizji Polskiej. W ostatniej odsłonie formatu mogliśmy oglądać Sarę, która była kandydatką Artura. Wiele osób myślało, że ich relacja ma szansę na przetrwanie. Tak się jednak nie stało, a Sara przeżyła zawód miłosny przed kamerami. - Nie jesteśmy razem od tygodnia - wyznała uczestniczka. - Minęły te uczucia. Nie wiem, może to było zauroczenie na początku - dodał Artur w programie. Mimo że telewizyjna kariera Sary dobiegła końca, to dzięki mediom społecznościowym wiemy, co u niej słychać.

"Rolnik szuka żony". Naturalna Sara wyjawiła, jakie ma plany. "Misja..."

Instagramowy profil Sary śledzi prawie 70 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie gwiazda programu "Rolnik szuka żony" kontaktuje się ze swoimi obserwatorami i pokazuje im swoją codzienność. Jakiś czas temu relacjonowała przygotowania do eventu, a teraz postanowiła zaprezentować się w naturalnej wersji. Sara zrobiła sobie zdjęcie w lustrze, na którym nie miała ani grama makijażu. Omawianą fotografię znajdziecie w galerii na górze strony. W opisie przekazała obserwatorom, jakie ma plany. "Pogoda się poprawiła, więc misja spacer. Dzisiaj bez makijażu i w wygodnych ubraniach" - napisała Sara z programu "Rolnik szuka żony".

"Rolnik szuka żony". Sara nie rezygnuje z planów. Chce mieszkać na wsi

Jakiś czas temu Sara odpowiadała na pytania internautów. Jeden z użytkowników był ciekawy, dlaczego uczestniczka programu chciała zmienić swoje życie przed kamerami i przenieść się na wieś. Jak się okazuje, Sara nie rezygnuje z tej wizji. "Dalej chcę i w przyszłości mam taki plan. Wychowałam się na wsi i mimo przeprowadzek do miast, moje serce jest na wsi. Czuję tam wewnętrzny spokój" - napisała Sara. Opowiedziała także o swojej pracy. "Pracuję w branży nieruchomości. Fascynacja rynkiem była u mnie od lat, więc teraz poznaje go od wewnątrz. Tu nie ma nudy" - napisała Sara. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Ewa wyjawiła prawdę o udziale w programie. To dlatego została kandydatką Waldemara