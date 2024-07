"Rolnicy. Podlasie" od lat dostarczają widzom mnóstwo rozrywki. Program pokazuje, jak wygląda codzienność i trudy życia na wsi. Niektórzy bohaterowie skorzystali z zyskanej popularności i rozwinęli swoją działalność w sieci. Andrzej z Plutycz założył własny kanał na YouTube. W jego ślady poszedł również Bogdan Kubala. Aktywni w mediach społecznościowych są również Justyna i Łukasz Maciorowscy. Małżeństwo zasypuje swoich fanów filmami na TikToku. Niedawno para poinformowała o przykrej sytuacji, która miała ostatnio miejsce w ich życiu. Rolnicy mieli stracić mnóstwo pieniędzy. Jeśli chcesz zobaczyć, jak mieszkają Maciorowscy. Zajrzyj do galerii na górze strony!

"Rolnicy. Podlasie". Joanna ostrzega swoich obserwatorów. "To mógł być każdy"

Uczestniczka programu poinformowała o niedawno podjętej współpracy, która zakończyła się w nieoczekiwany sposób. Joanna i Łukasz mieli odstąpić od zawartej wcześniej umowy i otrzymać zwrot wszystkich kosztów. Niestety pieniędzy wciąż nie odzyskali. "Ten pan ma wciąż nasze pieniądze i to dużą sumę. Cały czas czekamy na ich zwrot. Jest to nasz jedyny oficjalny komentarz do tej sprawy, gdyż nie chcemy dawać rozgłosu dla osób takich jak... Sprawę zgłosiliśmy do prokuratury. To mogło spotkać każdego" - pisała zmartwiona Joanna. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niektórzy fani zasugerowali rolniczce, że nie powinna omawiać takich problemów na TikToku. Co myślicie na ten temat? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

"Rolnicy. Podlasie". Maciorowscy nie oszczędzają na pracownikach. Tyle im płacą!

W rozmowie z portalem Party.pl uczestniczka show przyznała, że praca "w oborze" wbrew pozorom wcale nie jest taka łatwa. W codziennych zmaganiach Joanna i Łukasz korzystają z pomocy pracowników. Jak sama zapewniła, ci mogą liczyć na godną wypłatę. "To nie jest praca za najniższą krajową, jakby komuś mogłoby się wydawać. To też nie jest praca dla każdego. (...) Płacimy nie tak, jak dla początkującego pracownika, tylko jak dla fachowca. Dla takiego początkującego pracownika może się przeplatać od 4500 zł do nawet 8500 netto" - mówiła. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Czarne chmury nad Plutyczami. Gienek i Andrzej mają duże zmartwienie