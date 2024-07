Mimo upływu czasu talent muzyczny Alicji Majewskiej wciąż zachwyca. "Odkryjemy miłość nieznaną" oraz "Być kobietą" to ponadczasowe hity, które zapisały się w historii polskiej muzyki. Jakiś czas temu wokalistka sprawdziła się także w roli jurorki w programie "The Voice Senior". Zdjęcie z planu znajdziecie w galerii na górze strony. Nie zobaczymy jej jednak na fotelu w najnowszej edycji. - Na pewno nie, bo znamy już innych jurorów. Ale ja z ogromnym sentymentem myślę o tych trzech edycjach, w których jurorowałam, zresztą mam kontakty z niektórymi uczestnikami - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Postem. Czy to oznacza, że zobaczymy ją w innym formacie?

Zobacz wideo Alicja Majewska zapytana o Węgorzewską. Co za słowa

"Taniec z gwiazdami". Alicja Majewska o udziale w programie. Wszystko jasne

W rozmowie z portalem Jastrząb Post piosenkarka została także zapytana o to, czy chciałaby wystąpić w programie "Taniec z gwiazdami". - Gdybym chciała, to miałam okazję się już dwukrotnie co najmniej pojawić, bo dostałam takie zaproszenie, jeszcze na samym początku, kiedy "Taniec z gwiazdami" robiła inna stacja telewizyjna. Dostałam taką propozycję, wydawała mi się niezbyt wiarygodna, więc po to, żeby mieć pewność, że to nie jest żart, to pojechałam na spotkanie z producentkami, pojechałam i okazało się, że taka propozycja była - mówiła. Dlaczego nie skorzystała z oferty?

Wyraziłam obawę, że mogłabym tego programu nie wygrać, w związku z tym nie podjęłam się. Ale kolejny raz miałam też taką propozycję, to tuż po takim okresie, gdzie zapraszano i gdzie brały udział artystki 60 plus

- dodała. Ambicje Alicji Majewskiej wciąż pozostały takie same, dlatego prawdopodobnie nie zobaczymy jej na parkiecie. - Ciągle mam obawę, że mogłabym nie wygrać tego programu - wyznała w rozmowie z Jastrząb Postem. Chcielibyście zobaczyć piosenkarkę na parkiecie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Alicja Majewska dba o siebie. "Stosuję zabiegi nawilżające"

Alicja Majewska może pochwalić się świetną formą, którą z pewnością zachwyciłaby na parkiecie. Piosenkarka dba o swój jadłospis i nie je słodyczy. To jednak nie wszystko. - Na twarz stosuję zabiegi nawilżające i oczywiście masaże. Na masaże kręgosłupa chodzę bardzo regularnie i wcale nie tylko wtedy, kiedy mnie coś boli. Jest we mnie wciąż potrzeba spięcia, żeby wyjść na scenę i oczarować widzów najlepszymi wrażeniami, żeby jeszcze wrócili na koncerty - powiedziała dla "Faktu".