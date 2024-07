Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik dali się poznać w czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Już na ceremonii ślubnej było wiadomo, że tę dwójkę szybko połączy coś więcej. Małżeństwo pary udowadnia, że założenia programu mają sens. Na początku 2024 roku para świętowała piątą rocznicę ślubu, który zawarli w randkowym show. Obecnie zakochani mają się dobrze i tworzą szczęśliwą rodzinę. Co więcej, doczekali się nawet córki Tosi. Para aktywnie działa w mediach społecznościowych, pokazując kadry z życia prywatnego. Ostatnio Wojtek wstawił zaskakujący post.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek i Agnieszka na starych zdjęciach. Kto by się spodziewał takiego wpisu?

Wojtek przyznał na profilu na Instagramie, że jakiś czas temu odnalazł ciekawe zdjęcia. Postanowił podzielić się ujęciami z fanami. Na swoim profilu ukochany Agnieszki zebrał ponad 160 tysięcy obserwujących. W najnowszym poście znalazły się stare fotografie z rodziną. Każda z nich ma swoją historię. "Dzisiaj odkurzałem zdjęcia w telefonie i właśnie wpadłem na takie ujęcia. Choć nie są bardzo stare, to właśnie uznałem, że dodam je, aby zostały ze mną na dłużej" - napisał Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Podkreślił nawet, że fotografie są bardzo wyjątkowe. "Dla wielu z was obserwujących to będą zwykłe zdjęcia, gdzie zobaczycie nas i oczywiście krajobrazy, ale dla mnie to coś więcej... dla mnie to nie zapomniane chwile i emocje, które we mnie budziły. A było tych emocji dużo, od zachwytu poprzez złość co ja robię z dzieckiem w górach podczas deszczu" - napisał dawny uczestnik. Spodziewaliście się takiego posta? Dawne zdjęcia Wojtka i Agnieszki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek nie szczędził słów pod adresem żony

Nie zabrakło również słów na temat Agnieszki. Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poświęcił również część wpisu żonie. Mężczyzna przyznał, że jedno ze zdjęć jest wyjątkowo ważne. Przy okazji opisał swoją relację z ukochaną. "To zdjęcie pokazuje, że potrafimy iść w jednym kierunku i patrzeć przed siebie, a nie na siebie. To właśnie zdjęcie pokazuje, jak możemy na siebie liczyć, na swoje ramię. I takie właśnie zdjęcie chciałbym, żeby zawsze nam towarzyszyło, kiedy będziemy mieć po 60, 70 i więcej lat. Za rączkę, pod rączkę, zawsze razem" - napisał bez wahania Wojtek. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek już po ślubie kościelnym. Do sieci trafiły zdjęcia z ceremonii