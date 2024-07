Waldemar i Dorota pojawili się w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Ich znajomość rozpoczęła się w nietypowy sposób. Początkowo rolnik rozwijał relację z Ewą. Dopiero w wielkim finale wyszło na jaw, że związek nie wypalił. Nikt nie spodziewał się tego, że Waldemar zacznie układać sobie życie z Dorotą. Tak jednak się stało. Para udowodniła, że połączyła ją prawdziwa miłość. Obecnie zakochani oczekują narodzin córki. To nie koniec niespodzianek w ich życiu. Poszli o krok dalej.

"Rolnik szuka żony". Co za wieści! Dorota i Waldemar przekazali ważne informacje

Waldemar i Dorota z programu "Rolnik szuka żony" są już rodzicami. Para ma dzieci z poprzednich związków. Dotychczas oboje doczekali się synów. Od długiego czasu zakochani mówili o przeprowadzce. Dotychczas para mieszkała osobno. Wszystko z uwagi na remont domu rolnika. Waldemar intensywnie pracował również nad pokojem dla córki. Fani byli przekonani, że przeprowadzka nastąpi dopiero po narodzinach pociechy. Nic bardziej mylnego! Dorota przekazała radosną nowinę w mediach społecznościowych. Okazało się, że zakochani mieszkają już razem. Remont przeszedł bardzo gładko. Wygląda na to, że to kolejny dla nich powód do radości. Po więcej kadrów z Waldemarem i Dorotą zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Waldemar dowiedział się o ciąży w uroczy sposób. Tak zaskoczyła go ukochana

Waldemar dowiedział się o ciąży Doroty w nietypowy sposób. Wszystko opisał w rozmowie z portalem Party.pl. Wyznał, że jego ukochana zadbała, aby był to niezwykle romantyczny moment. Zaczęło się od walentynek. To wtedy po raz pierwszy usłyszał o dziecku. Nie krył zaskoczenia. "Byłem wtedy w Szczecinie na te walentynki i tu taka niespodzianka" - zdradził w wywiadzie. Dorota trzymała go w niepewności, bo chciała wiedzieć, jakiej płci jest dziecko. "Musiała czekać półtora miesiąca, żeby mieć stuprocentową pewność, że to córeczka jest" - skwitował. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Ewa i Nicola na wspólnych wakacjach. Pokazały zdjęcie w bikini. Ale forma!

