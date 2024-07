"Rolnik szuka żony" to ogromny hit Telewizji Polskiej. W ostanim sezonie programu poznaliśmy Ewę i Nicolę. Uczestniczki przeżyły spory zawód miłosny przed kamerami. Chociaż z programu wyszły jako singielki, to do tej pory się przyjaźnią i często spędzają razem czas. Ostatnio Nicola przekazała swoim obserwatorom, że wybierają się na wypoczynek. - Jedziemy na małe wakacje nad polskie morze, może udostępnimy jakąś lokalizację, gdzie jesteśmy - mówiła na InstaStories i zaprosiła internautów do wspólnego spotkania. Wiemy, jak Ewa i Nicola spędzają czas.

"Rolnik szuka żony". Ewa i Nicola nad morzem. "Fajne słoneczko było"

Uczestniczki programu „Rolnik szuka żony" na bieżąco relacjonują, co robią na wakacjach. Jak to bywa nad polskim morzem, pogoda nie zawsze jest dla nich łaskawa. - Kochani, my się pogody nie boimy, najgorsze chwile przetrwałyśmy. Później fajne słoneczko było, więc zdążyłyśmy iść na plażę. A teraz aktualnie przebrałyśmy się w stroje i idziemy skorzystać z basenu, który się tutaj znajduje - mówiła Nicola na InstaStories. Uczestniczki postanowiły pochwalić się kadrami w strojach kąpielowych. Trzeba przyznać, że obie mają doskonałą formę. Sami zobaczcie, zaglądając do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie zdjęcie Nicoli i Ewy na plaży.

"Rolnik szuka żony". Nicola o przyjaźni z Ewą. "Cieszę się niezmiernie, że pojawiła się na mojej drodze"

Jakiś czas temu Nicola zorganizowała na swoim profilu na Instagramie sesję Q&A. Jeden z internautów był ciekawy, z którymi uczestnikami ma najlepszy kontakt. Odpowiedź raczej nie była dla nikogo zaskoczeniem. Nicola wstawiła wspólne zdjęcie z Ewą, na którym się przytulały. "Z tą panią zdecydowanie najlepszy (kontakt - przyp. red.). I cieszę się niezmiernie, że pojawiła się na mojej drodze" - napisała gwiazda programu "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych. Lubicie duet Ewy i Nicoli? Dajcie znać w sondzie na dole strony.