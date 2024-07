Magdalena S. pojawiła się w trzeciej odsłonie programu "Love Island. Wyspa miłości". Kobieta zdobyła popularność w 2021 roku. Wówczas sama określała siebie mianem spontanicznej, pewnej siebie blondynki. Podkreślała również, że można na nią liczyć. Po tym, jak odpadła z randkowego show, wyjechała do Wielkiej Brytanii. Tam założyła firmę, która zajmowała się wynajmem jachtów w Dubaju. Jak się okazało, Magdalena S. skrywała tajemnicę. Została zatrzymana przez policję.

Gwiazda "Love Island" została zatrzymana. Zaczęła się afera narkotykowa

Magdalena S. została zatrzymana przez policję tuż po tym, jak znalazła się na lotnisku w Heathrow. Okazało się, że chodzi o operację Matrix. Jest to proces, który miał na celu zidentyfikowanie grupy przestępczej. Miała ona zajmować się przemytem narkotyków. W trakcie afery mówiło się o ich łącznej wartości około 53 milionów funtów. Polska uczestniczka "Love Island" została zatrzymana z uwagi na wiadomości na WhatsAppie. W taki sposób gang się z nią kontaktował. Jak poinformował "The Sun", narkotyki były sprzedawane przez Amazon. Nie da się ukryć, że jest to jedna z największych afer o takim podłożu w Wielkiej Brytanii. Magdalena S. przyznała się do dystrybucji nielegalnych substancji od marca do maja 2023 roku. Obecnie przebywa w areszcie. Zdjęcia Magdaleny S. znajdziecie w galerii na górze strony.

To nie pierwszy taki przypadek. W tarapatach znalazła się Laura Vanoverberghe, która rzekomo należała do gangu narkotykowego

Nie jest to pierwsza taka historia. "The Mirror" przekazał, że Laura Vanoverberghe, a więc ukochana belgijskiego snookerzysty Luki Brecela, rzekomo należała do gangu narkotykowego. Gang miał prowadzić swoją działalność na terenie Belgii. O sprawie zrobiło się głośno w 2022 roku. Wówczas jeden z przywódców grupy został zatrzymany za nieprzepisową jazdę. Podczas jazdy towarzyszyła mu obecna partnerka snookerzysty - Laura. "Późniejsze dochodzenie w sprawie grupy wykazało, że rozprowadzali oni na dużą skalę kokainę, konopie indyjskie, ecstasy, MDMA, mefedron, speed i haszysz" - przekazał dziennik. "The Mirror" przytoczył słowa prokuratora Lode'a Vandaele o Laurze Vanoverberghe, która miała pełnić w procederze organizacyjną rolę. Klienci mieli wpłacać na konto partnerki snookerzysty ponad 35 tysięcy euro. Szczegóły na ten temat znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Fabijański wyznał miłość Magdzie z "Love Island". Jej chłopak się odpalił: Od*****ol się od mojej dziewczyny