Martę Paszkin mieliśmy okazję poznać przy okazji siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Dzięki udziałowi w hitowym formacie TVP kobiecie udało się odnaleźć miłość. W produkcji poznała Pawła Bodziannego. Para wzięła ślub kościelny w 2023 roku. Zakochani doczekali się też dwójki dzieci. Oprócz tego wychowują również córkę Marty z poprzedniego związku. Choć od udziału kobiety w randkowym show minęło już sporo czasu, to na bieżąco relacjonuje ona swoje losy w mediach społecznościowych. Ostatnio dodała relację, w której podzieliła się tym, co zrobił jej mąż. Okazuje się, że Paweł dopuścił się wobec niej małego oszustwa.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o przerażającej sytuacji, jaka przydarzyła się jej na lotnisku

"Rolnik szuka żony". Marta szczerze o zachowaniu Pawła. "Zaczyna sobie powoli w głowie układać, że praca to nie wszystko"

Po udziale w telewizyjnym show Marta aktywnie działa w sieci, zwłaszcza na Instagramie, gdzie relacjonuje urywki z życia codziennego. Ostatnio podzieliła się z fanami pewną historią. Wyznała, że od jakiegoś czasu Paweł kończy pracę wcześniej, dzięki czemu może więcej poświęcić na domowe obowiązki i spędzenie wolnych chwil z dziećmi. - Ostatnio tu mnie całkiem sporo, ale wiecie co, nie ukrywam, że teraz przez te dwa tygodnie w Warszawie miałam dużo pomocy. No i fakt, że też Paweł zaczyna sobie powoli w głowie układać, że praca to nie wszystko i rzeczywiście nie pracuje po 12 godzin dziennie. Tylko przychodzi nawet tak, żeby jeszcze z dzieciakami mi pomóc wyjść na dwór - opowiadała.

"Rolnik szuka żony". Marta ze łazami w oczach o tym, co zrobił Paweł. "Oszukał mnie"