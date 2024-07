Klaudię mieliśmy okazję poznać przy okazji dziewiątej edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Uczestniczka dzięki pozytywnemu nastawieniu niemalże od razu zyskała sympatię widzów. Na jej gospodarstwie pojawiło się trzech kandydatów, ale to Valentyn najbardziej wpadł jej w oko. Między tą dwójką bardzo szybko narodziło się głębsze uczucie. Po zakończeniu randkowego formatu para kontynuowała relację, a już jakiś czas później w odcinku specjalnym wyszło na jaw, że są zaręczeni. Ostatnio rolniczka zamieściła nietypowy wpis w sieci. Przy okazji dodała kadry z dziećmi.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o przerażającej sytuacji, jaka przydarzyła się jej na lotnisku

"Rolnik szuka żony". Klaudia dodała kadry z dziećmi. Podpis mówi sam za siebie

Po udziale w telewizyjnym show Klaudia prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co rusz dzieli się urywkami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio na jej koncie pojawiły się nowe zdjęcia z dziećmi w roli głównej. Po tych kadrach można stwierdzić, że Klaudia uwielbia dzieci, a opieka nad nimi to dla niej sama przyjemność. Rolniczka zamieściła kilka relacji. "Potrzebujesz niani do dzieci na wakacje?" - napisała w jednej z nich. Wszystko wskazuje na to, że była uczestniczka hitu TVP zaplanowała dla maluchów aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu na wsi. Mało tego zagwarantowała im również kontakt ze zwierzętami. Po zamieszczonych relacjach możemy wnioskować, że Klaudia wspaniale sprawdza się w roli cioci, a co najważniejsze, dzieci wydają się być bardzo zadowolone z całego zamieszania. Opisywane kadry możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn są zakochani. Ich rodzicie już się poznali

U Klaudii i Valentyna miłość kwitnie w najlepsze. Choć ostatnio pojawiło się kilka spekulacji, jakoby w ich relacji źle się działo, to nic bardziej mylnego. Zakochani mieszkają razem i snują poważne plany na przyszłości. - Dograliśmy się bez najmniejszego problemu - powiedziała Klaudia w rozmowie z "Na żywo". Później dodała jeszcze, że ich rodzice zdążyli się już wzajemnie poznać i bardzo się polubili. - Ostatnio byliśmy na spływie kajakowym razem z naszymi rodzicami, którzy bez trudu znaleźli wspólny język - wyznała. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Joanna ogłosiła poważną decyzję. Zaczyna nowy rozdział. "Czas na zmiany".