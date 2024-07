Program rozrywkowy "Must Be The Music: Tylko muzyka" doczekał się aż jedenastu edycji, jednak w 2016 roku zniknął z anteny. Na konferencji Polsat Hit Festiwal Edward Miszczak zapowiedział, że w 2025 roku show ma wrócić do ramówki. Nie jest tajemnicą, że rozpoczęto castingi dla uczestników, o czym poinformowano na oficjalnej stronie Polsatu. "Zapraszamy wszystkich, którzy marzą o muzycznej karierze, do wzięcia w nim udziału - wokalistów, instrumentalistów, zespoły, a nawet całe orkiestry! Możesz wykonać własne utwory albo zaprezentować swoje wykonanie już znanych przebojów - to twoja szansa na pokazanie talentu szerokiej publiczności" - można przeczytać . Trwają również rozmowy z potencjalnymi jurorami. Mówi się, że angaż jednej z gwiazd jest bardzo możliwy. Poznaliśmy jej nazwisko!

REKLAMA

Zobacz wideo Zapendowska przeżywała hejt po programach telewizyjnych. Mówi o inwektywach, które ją dotykały. "Stara łajdaczka, żaba"

Powrót "Must Be The Music: Tylko muzyka". To ona zasiądzie w fotelu jurorskim?

Do tej pory w "Must Be The Music: Tylko muzyka" uczestników oceniała czwórka jurorów. W ciągu jedenastu edycji w tej roli można było oglądać Elżbietę Zapendowską, Korę, Adama Sztabę, Tymona Tymańskiego, Piotra Roguckiego i Wojciecha Łozowskiego. Jak ustalił Pudelek, nagrania nowych odcinków mają ruszyć już jesienią tego roku. Szykuje się jednak mała zmiana, w dalszym ciągu ma być czwórka jurorów, ale jeden z nich ma nie pojawiać się w każdym odcinku. "W stałym składzie znajdą się trzy osoby. Czwarty juror będzie zmieniał się co odcinek" - zdradziła Pudelkowi osoba z produkcji. Podobno prowadzone są rozmowy z Katarzyną Nosowską.

Nasze źródła mówią, że w show zobaczymy Katarzynę Nosowską. Wszystko zależy od tego, czy artystce uda się pogodzić terminy koncertów z nagraniami i castingami. Decyzja zapadnie na dniach

- przekazał Pudelek.

"Must Be The Music: Tylko muzyka" wraca. Zapendowska mówi o potencjalnych jurorach

Nasz reporter Marcin Wolniak zapytał Elżbietę Zapendowską (która zasiadała w fotelu jurorskim obok Kory, Adama Sztaby czy Wojciecha Łozowskiego) o to, kto powinien w tym jury się znaleźć. Jej odpowiedź była jednoznaczna. W rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że przynajmniej jedna z czterech oceniających uczestników osób powinna być związana z branżą muzyczną. Więcej zdjęć z planu muzycznego talent show znajdziecie w naszej galerii na górze strony.