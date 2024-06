W "Milionerach" uczestnicy odpowiadają na pytania z zakresu wiedzy ogólnej, obejmującej przede wszystkim takie tematy jak historia, sztuka, teologia, polityka, ekonomia, matematyka, język, podróże, sport, rozrywka, żywność oraz gry i zabawy. W nowym sezonie doszło czwarte koło ratunkowe. Oprócz pytania do publiczności, telefonu do przyjaciela i pół na pół pojawiła się zamiana pytania.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Do gry przystąpił prawnik i logistyk

Osoby, które biorą udział w "Milionerach", zazwyczaj największe zaufanie mają do publiczności. Zdają sobie sprawę, że w przypadku opcji "pół na pół" nadal mają 50 proc. szans na wybranie błędnej odpowiedzi, a telefon do przyjaciela sprawdza się tylko wtedy, gdy osoba po drugiej stronie rzeczywiście ma wiedzę na dany temat. Z kolei "zamiana pytania" jest możliwa dopiero po osiągnięciu pułapu 40 tysięcy złotych. W 712. odcinku teleturnieju do gry przystąpił Kamil Ruszkowski. Z wykształcenia jest prawnikiem, a z zawodu logistykiem. Przyjechał do studia ze Zduńskiej Woli. Jako jedyny odpowiedział dobrze na pytanie podczas wstępnej selekcji. Zadanie polegało na wskazaniu wyników działań matematycznych w odpowiedniej kolejności.

"Milionerzy". "Już odbił się, już płynie!" - tak rozpoczyna się wiersz Kazimierza Wierzyńskiego z tomu "Laur olimpijski" poświęcony

Ruszkowski wykorzystał telefon do przyjaciela przy pytaniu za 20 tysięcy złotych. Poprosił o pomoc koleżankę, która prawidło podpowiedziała mu, "dla którego z kosmetyków alternatywą jest krem BB". Kolejne pytanie było za 40 tysięcy złotych. Brzmiało ono tak:

"Już odbił się, już płynie!" - tak rozpoczyna się wiersz Kazimierza Wierzyńskiego z tomu "Laur olimpijski" poświęcony:

A) pływaniu,

B) skokom narciarskim,

C) skokowi o tyczce,

D) piłce nożnej.

W tym momencie zaczęły się schody. - Właśnie obawiałem się takich pytań a propos wierszy albo piosenek - wyznał Kamil Hubertowi Urbańskiemu i poprosił o pomoc publiczność. 52 proc. osób wskazało, że wiersz jest poświęcony pływaniu, a 3 proc. wskazało piłkę nożną. Uczestnik nie był przekonany, więc wziął "pół na pół". Zostało "pływanie" oraz "skok o tyczce". - Myślałem o skokach narciarskich, bo to odbicie kojarzyło mi się z odbiciem z progu i to mnie tak myliło - powiedział Ruszkowski. Zaufał publiczności i wybrał pływanie. Niestety była to błędna odpowiedź. Kamil wygrał jedynie gwarantowany tysiąc złotych.