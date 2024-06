Maciej Książek wziął udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jego żoną została Laura. Niestety, małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Sam Maciej nie wspomina źle tego okresu. Wie jednak, że był to dla niego niełatwy moment. Z nieudanego związku wyniósł wiele lekcji. "Przeszedłem swego rodzaju szkołę życia, z której, mam nadzieję, udało mi się wyciągnąć wnioski i wprowadzić pewne zmiany w codzienności" - napisał jakiś czas temu na Instagramie. Co dziś słychać u Macieja? Zdradził sekret na temat kariery. Ma się czym chwalić.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej ma się czym chwalić. To udało mu się osiągnąć

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jakiś czas temu pochwalił się, że otworzył własny gabinet. Mężczyzna jest z zawodu fizjoterapeutą. "Marzenia są po to, żeby je spełniać" - pisał wówczas na profilu. To jednak nie koniec. Okazało się, że biznes Macieja się rozrasta. Teraz dawny uczestnik rozszerzył swoją działalność i ma współpracownika, z którym tworzy gabinet masażu i fizjoterapii. "W nowym składzie i pod nowym szyldem zapewniamy profesjonalne usługi masażysty i fizjoterapeuty" - napisał zadowolony mężczyzna. "No i super", "Powodzenia" - pisali fani w sekcji komentarzy. Więcej kadrów z Maciejem ze "ŚOPW" znajdziecie w galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej znalazł w końcu miłość?

Jakiś czas temu Maciej bez wahania wyjawił, że się zakochał. Uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" podzielił się mocnym wyznaniem. Możecie się zdziwić, ale nie chodziło mu o drugą połówkę. Bohater show TVN podzielił się osobistym wyznaniem na temat wiary. "Muszę się wam do czegoś przyznać! Zakochałem się, prawdziwie na zabój. Zakochałem się i się już nigdy nie odkocham, już nie potrafię. A żeby było lepiej, to dzięki tej miłości potrafię, zarazem uczę się kochać coraz bardziej i siebie i innych. Być miłością dla siebie i dla innych tak jak mnie uczy Jezus Chrystus. Ten, w którym się zakochałem 13 lat temu" - napisał w mediach społecznościowych.