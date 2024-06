Przygoda taneczna Anny Lewandowskiej z tańcem zaczęła się ponad dwa lata temu. Wtedy to kilku prywatnych lekcji udzielił jej Rafał Maserak. Dziś działaczka sportowa tańczy bachatę pod okiem przystojnego Hiszpana, co wzbudza wiele emocji w internecie. Jednak juror "Tańca z gwiazdami" nie stracił kontaktu z żoną Roberta Lewandowskiego. W nowym wywiadzie zasiał ziarno nadziei w sprawie jej występu w show Polsatu.

Rafał Maserak o udziale Anny Lewandowskiej w "Tańcu z gwiazdami'. "Wiem, kiedy zatańczy"

Na początku nowego wywiadu Rafał Maserak zabrał głos, czy Anna Lewandowska ma dryg do tańca. - Oceniam umiejętności Anki na naprawdę wysokim poziomie. Jest amatorką, pokochała taniec, strasznie to szanuję. Dziękuję jej za to, że promuje taniec w naszym kraju, bo widać, że teraz tylko o tym mówią. Mówią właśnie o tańcu. Dla mnie to jest naprawdę coś niesamowitego, więc wspieram ją, kibicuję jej. Mam z nią kontakt, więc zawsze ją wspieram w tym, co robi" - wyznał na Pomponiku i odpowiedział na pytanie, czy to nieoszlifowany talent taneczny. - Wydaje mi się, że nieoszlifowany talent nie, może i oszlifowany, tylko może za późno zaczął być szlifowany. Ale najważniejsze by mieć zapał i chęci i widać, że ona ma zapał i chęci - dodał. Reporter ciągnął go za język i zapytał, kiedy zobaczymy na parkiecie Lewandowską. Co ciekawe, Maserak nie powiedział, że nigdy, co patrząc na jego odpowiedź daje nadzieję, że "Lewa" jednak zaplanowała swój udział w programie w nieokreślonej przyszłości.

Ja wiem kiedy zatańczy, ale tego nie mogę powiedzieć

- powiedział tajemniczo Rafał Maserak. Cieszycie się?

Jacek Jeschke chciałby tańczyć z Anną Lewandowską w "Tańcu z gwiazdami"

Anna Lewandowska ma tyle zwolenników, co przeciwników. Jedni zachwycają się jej pląsami w ramionach przystojnego Hiszpana, niektórzy uważają to za przesadę. Jednak eksperci doceniają jej taneczną pasję. - Dla mnie to jest super, że Ania ma taneczną zajawkę. Moim skromnym zdaniem fajnie się w niej odnajduje - skomentował niedawno w rozmowie z "Faktem" Jacek Jeschke, który wygrał z Anitą Sokołowską ostatnią edycję show. Tancerz "Tańca z gwiazdami" przyznał też, że bardzo podoba mu się pomysł, aby "Lewa" została wkrótce jedną z uczestniczek programu. Na wszelki wypadek już zadeklarował, że chętnie podjąłby się jej trenowania. - Myślę, że duża grupa ludzi chciałaby zobaczyć, jak Anna Lewandowska odnalazłaby się w takim programie, jak "Taniec z gwiazdami". Sam byłbym tego ciekawy. Byłoby mi bardzo miło, gdybym mógł jej partnerować w tańcu - dodał.

