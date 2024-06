Julia Królikowska to aktorka pochodząca z gwiazdorskiej rodziny. Kobieta przez lata pracowała na planie ze swoją mamą, Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. W pewnym momencie Julia zniknęła z "Klanu" z powodu ciąży. Twórcy znaleźli "tymczasowe" rozwiązanie. Serialową Kasię wysłali na dalekomorski rejs, który najwyraźniej będzie trwał dłużej, niż fani zakładali. Królikowska ma ponownie pojawić się w produkcji już po wakacjach, ale niestety Kasia nie zamierza na razie "zarzucać kotwicy". Zobacz, jak obecnie wygląda Julia Królikowska! Zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska ponownie z córką na planie. "Stęskniłam się"

Już teraz wiadomo, że serialowa Kasia ma na chwilę powrócić do rodzinnego domu. Między nią, a jej mamą, Grażyną wywiąże się ciekawa dyskusja na temat przyszłości. Kasia wyjaśni, że nie zamierza na razie rezygnować z podróży. "Kiedyś zarzucę kotwicę" - będzie tłumaczyć Grażynce. Wygląda jednak na to, że postać grana przez Julię Królikowską nie myśli o stabilizacji. "Kasiu, przecież chciałaś założyć rodzinę. A dzieci? Chyba nie zamierzasz urodzić i wychowywać na statku" - zmartwi się jej mama. "Na razie nie staramy się o dziecko" - odpowie Kasia. Choć rozmowa momentami będzie poważna, to zarówno Grażyna, jak i jej córka będą się cieszyć swoim towarzystwem. "Stęskniłam się za tobą, mamo. Czasami brakuje mi twojego gderania" - wyzna Lubiczówna. Nowe odcinki "Klanu" mają pojawić się już 2 września!

Julia Królikowska dorastała na oczach widzów. Tak wyglądała na początku kariery w 'Klanie' Fot. Materiały prasowe

Małgorzata Ostrowska-Królikowska może zawsze liczyć na produkcję "Klanu"

Jakiś czas temu wiele osób zastanawiało się, jak Królikowska pogodzi pracę na planie "Klanu" z udziałem w "Tańcu z gwiazdami". Okazuje się, że produkcja odpowiadająca za serial jest bardzo elastyczna. "Z tą naszą produkcją, to jest tak jak w rodzinie, która już funkcjonuje wiele, wiele lat. Jeżeli ktoś ma coś do roboty, to, to jest tak naturalne, że to wszystko się ogarnia. Ja nie muszę chodzić, prosić i tłumaczyć. Po prostu oni to wiedzą i nie mam tak intensywnego czasu na planie. Ale mam teatr i mam bardzo dużo prób w teatrze. To mnie bardziej absorbuje w tej chwili. Ale w serialu i na planie to my sobie z tym bardzo dobrze radzimy" - tłumaczyła w rozmowie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Ostrowska-Królikowska dowiedziała się o romansie męża. Wspomina trudną rozmowę. "Pamiętam jego wzrok"