Martę mieliśmy okazję poznać podczas ósmej edycji hitowego programu TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia". W ślubnym eksperymencie Marta została sparowana z Patrykiem. Wówczas wielu widzów wróżyło im świetlaną przyszłość, uważając za wręcz idealnie dobraną parę. Tak się jednak nie stało, a ich relacja nie przetrwała poza telewizyjnym programem. Uczestnicy nie rozstali się w zgodzie i wzajemnie obarczali się winą za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mimo to Marta bardzo szybko ułożyła sobie życie na nowo. Ostatnio kobieta po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu. Teraz pokazała fanom suknię ślubną i nowego ukochanego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta pochwaliła się ślubnymi zdjęciami. Tak wygląda jej mąż

Po występie w telewizyjnym show Marta aktywnie działa na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad 60 tys. obserwujących. To właśnie tam kobieta podzieliła się informację o ponownym zamążpójściu. Zrobiła to jednak w bardzo tajemniczy sposób. Wiadomo jedynie, że ceremonia odbyła się 15 czerwca. Teraz postanowiła natomiast pójść o krok dalej i zdradziła nieco więcej szczegółów. Na InstaStories możemy zobaczyć męża uczestniczki. Jest nim wysoki i przystojny blondyn o jasnych oczach. Oprócz tego możemy się również dokładnie przyjrzeć sukni ślubnej, jaką tym razem wybrała kobieta. Jest to dość klasyczny model. Gorsetowa góra pokryta jest koronką, z kolei dół to delikatnie rozkloszowana tiulowa spódnica. Trzeba przyznać, że w tym wyjątkowym dniu prezentowała się wprost zjawiskowo. Chcecie zobaczyć, na jaką sukienkę Marta postawiła, a także jej partnera? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta relacjonuje pierwsze chwile z mężem. Pojechali w podróż poślubną

Z kolejnej relacji Marty dowiadujemy się, że świeżo upieczeni małżonkowie obecnie przebywają w podróży poślubnej. Kobieta zamieściła zdjęcie, na którym pozuje u boku męża w pięknych okolicznościach przyrody. Oboje wyglądają na bardzo zadowolonych, a uśmiech wręcz nie schodzi im z twarzy. Myślicie, że Marta będzie relacjonować przebieg drugiego małżeństwa w sieci? O tym zapewne przekonamy się już niebawem. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mają nowych uczestników! Znamy datę premiery.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta fot. screen Player.pl