Janina i Tadeusz dali się poznać w programie "Sanatorium miłości". Początkowo wszystko układało się dobrze między nimi. Gdy ogłosili swoje rozstanie, fani nie mogli w to uwierzyć. Co więcej, Tadeusz nie szczędził słów na temat byłej ukochanej w rozmowie z Plejadą. "Nie przypominam sobie, bym cokolwiek obiecywał Janince. Były buziaki, chodzenie za rękę, to wszystko. Nic poważnego między nami nie zaszło. (...) Nabrałem wątpliwości, gdy zaczęła pytać o wysokość mojej emerytury, mój dom i jego wartość" - mówił chłodno w wywiadzie. Sama Janina przyznała, że słowa były bolesne. Wygląda na to, że uczestnik otrząsnął się już po rozstaniu.

"Sanatorium miłości". Tadeusz znalazł już nową miłość? Ma za sobą rozstanie z Janiną

Uczestnicy programów "Sanatorium miłości" i "Rolnik szuka żony" wybrali się na imprezę integracyjną. Elżbieta Czabator postanowiła uwiecznić zdjęcia z przyjęcia w mediach społecznościowych. Bohaterowie bawili się w Skarżysku-Kamiennej. "Cudowna zabawa (...). Spotkanie przyjaciół" - brzmiał opis do posta na Instagramie. Wśród fotografii, jedna szczególnie zwraca na siebie uwagę. Przedstawia ona Tadeusza, który pozuje z Elżbietą. Warto podkreślić, że pozostałe kadry są raczej grupowe. Czemu więc uczestnik "Sanatorium miłości" został wyróżniony? Póki co, nie wiadomo, czy mężczyzna znalazł nową miłość, czy po prostu zapozował z dobrą znajomą. Wygląda jednak na to, że już zapomniał o Janinie. Zdjęcie Tadeusza z uczestniczką programu "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tadeusz z 'Sanatorium miłości'. Fot. materiały prasowe TVP

"Sanatorium miłości". To rozstanie było szokiem. Tadeusz wszystko wyznał, a Janina nie kryła szoku

Janina była zszokowana bolesnymi słowami Tadeusza. Widzowie stanęli w obronie uczestniczki "Sanatorium miłości". Na jednej z grup fanów programu kobieta przytoczyła komentarz internauty. "Facet sam mówi, że wziął rozwód, żeby dostać przydział na drugie mieszkanie, bo na rozwodnika mu przysługiwało. To dopiero materialista, jego słowa: 'taki to był układ'. (...) Wybacz, że źle oceniłem" - tak zachowanie Tadeusza ocenił jeden z widzów. Co na to Janina? Była wdzięczna. "Jaki cenny wpis od mężczyzny. Bardzo dziękuję. Ja pytałam o finanse w trosce. Chciałam ocenić, ile czasu zajmie remont ruiny. Dla mnie jest ważne, aby partner miał swój kawałek podłogi i był samowystarczalny" - podkreśliła, dementując plotki, że zależało jej na pieniądzach. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Maria zostanie gwiazdą telewizji? Mówi o własnym programie. "Na pewno coś na jesień"

Janina i Tadeusz 'Sanatorium miłości' Janina i Tadeusz 'Sanatorium miłości'; Facebook/Sanatorium miłości TVP