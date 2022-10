"Chłopaki do wzięcia" to kultowa seria Polsatu, która doczekała się aż 21 sezonów. Jeden z ostatnich bohaterów programu, Darek, spotkał w życiu "tą jedyną", ale ich wspólna historia skończyła się tragicznie. O ciężkich przeżyciach opowiedział w programie, nie kryjąc emocji. Śmierć żony pozostawiła traumę.

"Chłopaki do wzięcia". Wstrząsająca historia w programie. Uczestnik opowiedział o samobójstwie żony

Darek z "Chłopaków do wzięcia" podzielił się z widzami traumatycznymi przeżyciami. Mężczyzna opowiedział, że kiedy spędzał sobotni poranek z żoną, miał dziwne przeczucie. Uczestnik wyznał, że ma pewne "zdolności" i często udaje mu się przewidzieć niedaleką przyszłość.

Siedzę sobie na drzewie i powiedziałem, że dzisiaj ktoś umrze. (...) To odruchowe, mam takie dziwne zdolności. Nieświadomie. Powiedziałem, że umrze ktoś bardzo mi bliski. Żona dopytuje się, kto. Miała takie dziwne wypłoszone oczy. Ja mówię, że ktoś bardzo mi bliski, ale nie wiem kto - wyznał mężczyzna.

Tego ranka Darek wybrał się do brata, który prosił o pomoc. Po powrocie do domu jego życie przewróciło się do góry nogami.

Wchodzę do mieszkania i patrzę, że moje kochanie się nie odzywa. Patrzę, że stoi w łazience, ale ma wyłączone światło. Mówię jej "skarbie, znowu masz depresję? Zapal światełko, co tak siedzisz po ciemku?". Ale ona stoi w tej łazience i drzwi są uchylone - wyznał pan Darek.

Darek postanowił wejść do łazienki i przytulić się do żony. Jednak wtedy dokonał makabrycznego odkrycia.

Ja do góry patrzę, a ona wisi na pasku. Pobiegłem do kuchni, złapałem nóż i szybko uciąłem pasek. Ona spadła, złapałem ją, wyciągnąłem na korytarz i zacząłem reanimować. Zaraz zacząłem panikować, dzwonić po karetkę. Wziąłem na głośnomówiący, cały czas reanimowałem, ale się zorientowałem, że ona była jakaś zimna - powiedział roztrzęsiony mężczyzna.

Niestety było już za późno, by uratować żonę Darka. W szczerym wyznaniu mężczyzna przyznał, że postanowił spełnić ostatnie życzenie ukochanej.

Po śmierci żony całą noc i dzień przepłakałem, bo ona powiedziała mi kiedyś, że jak umrze, to mam ją spalić. Nie mogłem się z tym pogodzić. Ale rano stwierdziłem, że skoro nic nie mogę już dla niej zrobić, to spełnię jej ostatnią wolę - dodał.

Na Facebooku programu widzowie bardzo przejęli się losem nowego uczestnika.

Strasznie współczuję takich doświadczeń. Nikt na pewno nie chciałby być na miejscu tego pana.

Chyba najnormalniejszy chłopak ze wszystkich w tym programie, przeżył bardzo śmierć żony. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że szczęście jeszcze uśmiechnie się do niego.

Szkoda faceta. Prawdziwe nieszczęście - czytamy w komentarzach.

Darek zgłosił się do programu "Chłopaki do wzięcia", aby dać sobie jeszcze jedną szansę na miłość. Czy uda mu się po raz kolejny zakochać i pozbierać po tak trudnych przeżyciach? Czas pokaże. Nowe odcinki serii emitowane są w Polsat Play w niedziele o 21 i 21:30.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Dyżurujący doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

