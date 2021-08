Już we wrześniu rusza 12. edycja tanecznego show Polsatu - "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy zaczynają treningi i pokazują swoje wysiłki w sieci. Również Polsat udostępnił spot, na którym dostrzegamy wszystkie gwiazdy. Która poradziła sobie najlepiej? Jedna bardzo się wyróżnia!

REKLAMA

Zobacz wideo Kajra w „Tańcu z Gwiazdami". Chce wystąpić w parze z kobietą!

Fryderyki. Szroeder i Kaminski wystąpili na scenie. Quebonafide komentuje w swoim stylu

"Taniec z Gwiazdami". Czarny koń jesiennej edycji to "Gliniarz"?

"Taniec z Gwiazdami" lada chwila zadebiutuje na ekranach telewizorów. Uczestnicy mają jeszcze trzy tygodnie, by podszlifować taneczne umiejętności.

Tak wyglądał pierwszy wspólny taniec ekipy 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" na spocie ramówkowym Polsatu. Ale dajcie im jeszcze trzy tygodnie.

Na kilkusekundowym filmie widać uczestników, którzy starają się wypaść na nagraniu jak najlepiej. Sylwia Bomba i Oliwia Bieniuk nieco speszone, Iza Małysz całkiem dobrze sobie radzi, niektórzy panowie widać, że muszą jeszcze sporo pracy włożyć w treningi. Ale co to? Jeden z nich rusza się tak, jakby całe życie nic innego nie robił, tylko tańczył. To Piotr Mróz, serialowy Kuba z "Gliniarzy". Na parkiecie czuje totalny luz i w rytm porusza biodrami. Oj, Iwona Pavlović będzie zachwycona!

Po tym krótkim spocie szanse Piotra Mroza na Kryształową Kulę wystrzeliły w górę. Fani show zauważyli w komentarzach, że "Gliniarz" radzi sobie najlepiej ze wszystkich na parkiecie. Naszym zdaniem to może być czarny koń tej edycji.

Przypomnijmy, kto w tej edycji będzie rywalizował w show:

Oliwia Bieniuk - wkraczająca do show-biznesu córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka,

Denis Urubko - himalaista i instruktor wspinaczki,

Sylwia Bomba - gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem",

Magdalena "Kajra" Kajrowicz - śpiewająca aktorka, żona Sławomira Zapały,

Kinga Sawczuk - młoda influencerka znana jako kompleksiaraxx,

Radosław Liszewski - gwiazdor disco polo, lider i wokalista zespołu Weekend,

Wojciech Węcławowicz - sportowiec, znany jako "Fit OldBoy",

Piotr Mróz - serialowy Kuba z "Gliniarzy",

Łukasz "Juras" Jurkowski - komentator Polsat Sport i prowadzący magazyn "Koloseum",

Izabela Małysz - żona Adama Małysza.

Meghan Markle przez przypadek pokazała córkę. Fani wypatrzyli Lilibet na filmie

A wy, na kogo stawiacie? Kto ma największe szanse na Kryształową Kulę?