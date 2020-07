Które z podanych miast jest położone najwyżej nad poziomem morza? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

Emisja programu "Milionerzy" na antenie stacji TVN trwa od 1999 roku (z dwoma przerwami). Od tego czasu zebrał on szeroką grupę wiernych obserwatorów, którzy w każdym kolejnym odcinku dopingują osoby biorące w nim udział. W jednym z odcinków uczestniczka musiała wybrać miasto, które jest położone najwyżej nad poziomem morza. Jak sobie poradziła?

REKLAMA

Które z podanych miast jest położone najwyżej nad poziomem morza?

A. Bogota

B. Rzym

C. Zakopane

D. Nowy Jork

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie: Które z podanych miast jest położone najwyżej nad poziomem morza?

Zaraz po usłyszeniu pytania uczestniczka postanowiła odrzucić warianty B i D - uznała, że nie mogą to być te miasta. Zastanawiała się nad dwoma pozostałymi. Jako że nic nie mogło jej przyjść do głowy, poprosiła o koło ratunkowe - pół na pół. Komputer losowo odrzucił właśnie odpowiedzi B i D. Po chwili namysłu uczestniczka wskazała na wariant C, czyli Zakopane.

Jej założenie było błędne. Miastem, które jest położone najwyżej nad poziomem morze jest kolumbijska Bogota (2600 m.n.p.m). Uczestniczka wybrała zatem błędny wariant i odpadła z dalszej gry, wygrywając gwarantowany 1000 złotych.