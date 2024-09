"Chłopaki do wzięcia" to popularny program, który jest emitowany w telewizji od 2012 roku. W formacie poznaliśmy Aldonę, wybrankę Stefana. Ich związek od początku wzbudzał kontrowersje. Uczestnicy planowali ślub i ogłosili, że spodziewają się dziecka. Później jednak na jaw wyszło, że Aldona wcale nie była w ciąży. Stefan i jego wybranka zrywali i wracali do siebie. Nie do końca wiadomo, co obecnie ich łączy. Jedno jest jednak pewne, rewolucji w życiu Aldony nie brakuje. Gwiazda "Chłopaków do wzięcia" ciągle zmienia coś w swoim wyglądzie.

"Chłopaki do wzięcia". Aldona przefarbowała włosy, ale to nie wszystko. Na nowych zdjęciach wygląda zupełnie inaczej

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Aldona przefarbowała włosy na rudy kolor. Docelowo jednak chce zostać blondynką. "Będzie trzeba etapami" - pisała na TikToku. Na tym jednak nie koniec zmian w wyglądzie Aldony. Kobieta pochwaliła się na TikToku zdjęciami z gabinetu medycyny estetycznej i pokazała efekty nowych zabiegów. Jak widać na załączonych kadrach, Aldona ma większe usta oraz wymodelowane kontury twarzy. Trzeba przyznać, że w programie wyglądała zupełnie inaczej. Pod publikacją Aldony zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. "Wow, cudo", "Boska", "Super efekt" - pisali internauci. Niektórzy dopytywali o szczegóły zabiegów, na które zdecydowała się gwiazda telewizji. "Jaka nazwa?, "Co to za zabieg?" - pisali. Aldona nie wyjawiła jednak szczegółów i odpowiedziała na te komentarze serduszkami.

"Chłopaki do wzięcia". Aldona sporo schudła. "Jeszcze trochę"

Aldona dba także o swoją sylwetkę. Na zdjęciach, które regularnie publikuje uczestniczka "Chłopaków do wzięcia", można zauważyć, że sporo schudła. Aldona nie ma jednak zamiaru się zatrzymywać i ciągle dąży do wymarzonej figury. "Jeszcze trochę, damy radę zrzucić parę kilogramów" - przekazała w opisie zdjęcia, na którym chwaliła się wyraźnie odchudzoną sylwetką. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Szczena w końcu w nowej posiadłości. Pokazał, w jakich warunkach mieszka