Ohme rozstała się z młodszym partnerem? Znamy możliwy powód

Małgorzata Ohme nie rozpaczała po zwolnieniu z TVN, gdzie razem w Filipem Chajzerem tworzyła duet w śniadaniówce stacji. Po utracie posady psycholożka postawiła na własny cykl #Kafka'15, który pojawia się regularnie w serwisie YouTube. Po rozstaniu z Rafałem Jakóbiakiem, związała się z młodszym o pięć lat Danielem Welfelem, który pomaga jej przy autorskim projekcie. Nie afiszowała się relacją z ukochanym, ale swego czasu udostępniła romantyczne zdjęcie w mediach i opisała partnera. "To z nim robię Kafki, to z nim piję kawki. Medytuję, tańczę i czytam książki. Wymyślam, dzielę się, realizuję. Marzę, śnię i planuje. Rozmawiam i milczę. A piszę o tym, bo jestem mu wdzięczna. Że jest" - informowała szczęśliwa. Jak się okazuje, ten związek należy do przeszłości. Podobno mimo rozstania byli partnerzy mają w dalszym ciągu ze sobą współpracować.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie

Małgorzata Ohme ukrywała rozstanie z partnerem. "To się stało około dwóch miesięcy temu"

Zdawało się, że Małgorzata Ohme tworzy udaną relację z Danielem Welfelem. Jak doniósł jeden z portali, ich związek ma należeć do przeszłości. Psycholożka już jakiś czas miała ukrywać tę informację. "To się stało około dwóch miesięcy temu. Gosia rozstała się z ukochanym" - ujawniła osoba z otoczenia Ohme w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Bardzo to przeżywa. To przecież kolejne rozstanie w jej życiu, w ciągu kilku ostatnich lat. Ale tak to jest, że nawet psychologowie nie są wolni od problemów w związkach. Oboje z Danielem doszli do wniosku, że jednak różnice między nimi są nie do pogodzenia i lepiej, żeby szli dalej przez życie oddzielnie, niż tkwili we frustracji i niespełnieniu

- twierdzi informator portali i dodaje: "Są już na tyle świadomi, że wiedzą czego pragną. Gosia mówi, że przeżywa żałobę po rozstaniu". Psycholożka w rozmowie z Plejadą potwierdziła te doniesienia. "Tak to prawda, nie jesteśmy już razem" - wyznała.

Małgorzata Ohme po rozstaniu ma kontakt z byłym partnerem

Mimo zakończenia związku byli partnerzy mają cały czas ze sobą współpracować. Sytuacja jest o tyle trudna, że z Danielem wciąż razem pracują. On pomaga Gosi w realizacji jej programu w sieci na oficjalnym kanale "Gosia Ohme". Jest nieoceniony w sprawach informatycznych, do tej pory robił też za Gosię wywiady z gośćmi w ramach porannego cyklu "Kafka`15". Trudno łączyć pracę, a oddzielić emocje