Łukasz Nowicki świętuje na Instagramie. Zajęło mu to sześć lat

Łukasz Nowicki opublikował na Instagramie zaskakujący post. Wszystko wskazuje na to, że prezenter i aktor ma co świętować. W tym medium społecznościowych zamieścił właśnie 1000. post. Z tej okazji pod selfie z szerokim uśmiechem zwrócił się bezpośrednio do fanów. "Dziękuję, że są państwo ze mną. Dziękuję że jesteście - ze mną" - czytamy.

Łukasz Nowicki zaskoczony popularnością. "1000 postów!"

Profil Nowickiego na platformie Instagram skończył właśnie sześć lat. Prezenter z przymrużeniem oka przyznał, że nie spodziewał się takiego wyniku. "Nie przypuszczałem, że będę aż takim influencerem" - wyznał ironicznie. Dziś Łukasza Nowickiego obserwuje ponad 50 tys. osób. Choć prezenter nie operuje największymi zasięgami, niezwykle ceni sobie kontakt ze zgromadzoną tam społecznością. To właśnie do nich skierował podziękowania w związku z jubileuszem. Im też zawdzięcza sukces.

Nowicki Instagram traktuje jako pamiętnik, a na jego profilu możemy poznać życie z dala od medialnego zgiełku. Jego fani doceniają Nowickiego za naturalność, inspirujące treści i urzekające krajobrazy. "Ciekawe wpisy, piękne zdjęcia, bez nagabywania", "My po prostu pana uwielbiamy", "Ciepły, mądry facet z wybitnym okiem na świat sam przyciąga" - komentują sympatycy Nowickiego.

Aktor na profilu chętnie ujawnia urywki swojej codzienności. Publikuje zdjęcia z podróży po świecie i tamtejszych specjałów. "Uwielbiam kuchnię chińską, wietnamską, indyjską, rosyjską, tajską, francuską, albańską, turecką..." - czytamy pod jednym z postów. Nowicki nie stroni także od pokazywania szczęścia u boku ukochanej.

Łukasz Nowicki zyskał popularność w "Postaw na milion"

Łukasz Nowicki związany jest z teleturniejem "Postaw na milion" od pierwszego odcinka. Uwielbiany przez telewidzów format w ostatnim czasie jednak stanął pod znakiem zapytania. Na fali ostatnich zmian w telewizji TVP widzowie zaczęli zastanawiać się, czy Nowicki pozostanie na stanowisku prowadzącego. Niepewność wśród fanów trwała kilka miesięcy. Wątpliwości zostały rozwiane, gdy prezenter poinformował w mediach społecznościowych o tym, że zakończył nagrania do 29. sezonu teleturnieju. "29. sezon 'Postaw na milion' rozpoczęty! Zdjęcie z garderoby musi być. Za nami dwie gry, próby i odcinek zero. Już się dzieje!" - napisał pełen emocji prezenter, po czym podziękował fanom za wsparcie.

