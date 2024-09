"Sanatorium miłości" to program telewizyjny, w którym seniorzy szukają swojej drugiej połówki. Towarzyszy im Marta Manowska. W piątej edycji "Sanatorium miłości" poznaliśmy Anitę Nowicką. Kobieta była jedną z barwniejszych osób. Otwarcie mówiła, że , że jej potencjalny partner powinien być dobrze sytuowany. W programie taki się nie znalazł, więc Anita nie kończy poszukiwań drugiej połówki. O wszystkim opowiedziała podczas ostatniego wywiadu.

"Sanatorium miłości". Tak Anita spędziła wakacje. "Musieliśmy wrócić do portu". Na tym nie koniec

W lipcu portal ShowNews.pl informował o tym, że Anita wybrała się na wakacje. Podróżowała statkiem wycieczkowym. - Wyruszyliśmy z portu z Islandii w kierunku Grenlandii, ale musieliśmy wrócić do portu, bo w pobliżu pojawiła się góra lodowa i zrobiło się niebezpiecznie - mówiła Anita. Teraz kuracjuszka opowiedziała o wrażeniach z podróży. Reporterka portalu zapytała ją o to, czy znalazła miłość. - Prawie, ale adorator był dużo młodszy, więc troszeczkę odpuściłam - powiedziała Anita. Dalej padło pytanie o różnicę wieku między partnerami. - Zwracam uwagę, dlatego że jako kobieta chyba nie czułabym się za dobrze, jakby partner był dużo młodszy. Myślę, że to jest takie biologiczne podejście mężczyzn, że jednak kobiety wolą młodsze. Także nie będę tego ukrywała, że też mam z tym problem - powiedziała w rozmowie z ShowNews.pl.

"Sanatorium miłości". Anita o emeryturze. Ile dostaje?

Anita może sobie pozwolić na podróże dzięki ciężkiej pracy. O swoim zawodzie opowiedziała w jednym z wywiadów. - Jestem jeszcze pracującym stomatologiem, pracuję co prawda tylko dwa razy w tygodniu, bo w moim wieku bardziej cenię czas niż pieniądze - powiedziała Anita rozmowie z Pudelkiem. Wyjawiła też, jaką kwotę otrzymuje od państwa. - Dostaję 2300 złotych emerytury i 300 złotych dodatku na dzieci, czyli 2600 złotych. Przyzwyczaiłam się do dobrego standardu życia i dla mnie byłaby taka kwota nie do udźwignięcia - dodała. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Iwonie znowu zarzucono, że jest z Gerardem dla pieniędzy. "Bardzo mi pani szkoda"