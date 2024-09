19 września swoją premierę miał film "Rzeczy niezbędne", w którym główne role grają m.in. Dagmara Dominczyk, Katarzyna Warnke i Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. Na premierze pojawiło się mnóstwo znanych gwiazd ze świata show-biznesu. Kto wyglądał najlepiej? Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Zobacz wideo Katarzyna Warnke o tym, co jest najbardziej palącym problemem współczesności:

Katarzyna Warnke i Beata Ścibakówna razem na premierze. Obie postawiły na prostotę

Warnke zrezygnowała z krzykliwej kreacji na rzecz prostej stylizacji złożonej z białego, podwiniętego podkoszulka i czarnej, długiej do ziemi, połyskującej spódnicy, która podkreśliła jej smukłą sylwetkę. Do tego aktorka zaczesała włosy do tyłu i pomalowała na czerwono usta oraz paznokcie. Jedynym dodatkiem była gruba, srebrna bransoleta, która połyskiwała na jej ręce. Również Beata Ścibakówna nie stroiła się w eleganckie suknie. Aktorka postawiła na luźny styl. Założyła czarne, szerokie spodnie, sportowe buty, skórzaną kurtkę i czapkę z daszkiem. Która z pań wyglądała według was lepiej? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Warnke, Ścibakówna Fot. KAPiF.pl

Mateusz Banasiuk w eleganckim komplecie. Maja Staśko zabrała ze sobą na premierę... kartkę

Jedną z bardziej wyróżniających się osób na ściance z pewnością był Mateusz Banasiuk. Aktor założył na siebie białą, dwurzędową marynarkę. Do tego dobrał spodnie tego samego koloru i czarne, eleganckie buty. Na jego szyi połyskiwały złote łańcuchy. Widać było, że gwiazdor czuje się bardzo dobrze w swojej stylizacji. Na czerwonym dywanie pojawiła się również Maja Staśko. Influecnerka miała na sobie biało-czarną kreację, którą przysłaniała co chwilę kartką z numerami dla osób potrzebujących pomocy w związku z przemocą. To bezpośrednie nawiązanie do tematyki filmu, który opowiada historię kobiety molestowanej w dzieciństwie przez ojca. Na premierę przybyła także Maria Dębska. Aktorka założyła białe spodnie, niebieską bluzkę z koronką i czarną marynarkę. Do stylizacji dobrała czarne sandały na obcasie i brązową torebkę. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Warnke zdradziła sekret swojej diety. Co wyeliminowała? "To jest skandal, ja wiem"

